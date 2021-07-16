نشست کمیسیون های مجلس برای بحران آب خوزستان/ کشت پائیزه در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فوقالعاده ستاد بحران استان خوزستان با حضور هیئت عالیرتبه کشوری متشکل از رئیس ستاد بحران کشور، معاون سازمان برنامهوبودجه کشور، معاون وزیر نیرو، معاون وزیر جهاد کشاورزی، خشنود معاون دادستان کشور و رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد.
استاندار خوزستان، هدف از این نشست را تأمین آب شرب با کیفیت برای مردم خوزستان و همچنین فراهم کردن حق آبه کشاورزی و تأمین حق آبه تالابها برشمرد و تصریح کرد: تقاضای استان خوزستان ایجاد یک کمیته برای حل این بحران است و مردم خوزستان حق رسیدگی فوری به مشکلاتشان را دارند.
قاسم سلیمانی دشتکی افزود: تصمیمات این نشست به هیئت دولت ارسال میشود و امید میرود که مصوبهای راهگشا برای حل مشکل ایجاد شده به تصویب برسد.
همچنین مدیرکل هواشناسی استان خوزستان، میزان بارش باران در حوزه کارون را ۱۰۱ میلیمتر کمتر نسبت به مشابه سال گذشته اعلام کرد و گفت: رتبه کرخه در میزان دارایی آب از آخر دوم است و با تنش آبی روبهرو هستیم.
محمد سبزه زاری افزود: حوزه آبریز جراحی و زهره وضعیتشان در نمودار بهتر از حوزههای دیگر استان است و با وجود اینکه جراحی و زهره ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته بارشش کمتر بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با بیان اینکه تنشهای آبی در حوزه کارون و کرخه حکم فرماست، گفت: حوزه کرخه ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته بارش کمتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه بهار امسال ۱.۵ میلیمتر باران در حوزههای آبریز خوزستان آمده است، بیان کرد: شرایط تنش آبی در ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده است.
سبزه زاری گفت: شاخص خشکسالی در جنوب استان نشان میدهد که حوزه کارون و جراحی وضعیت نگرانکنندهای دارند و شرایط کارون از ۱۰ سال گذشته نیز پیچیدهتر شده است؛ تنها شهر استان فقط گتوند وضعیت عادی دارد و وضع آب در خوزستان شرایط خوبی ندارد و تنشهای آبی به وجود آمده در خوزستان در ۵۰ سال اخیر بیسابقه است.
وی یادآور شد: مدلهای پیشبینی شرایط بارشی مطلوبی را برای ۱۴۰۱ نشان نمیدهد و پاییز پر بارشی نخواهیم داشت.
گزارشها غیرواقعی نباشند
در ادامه رئیس سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه اگر کشت شلتوک ادامه پیدا کند و زهابها مدیریت نشود؛ بیشک وضعیت خوبی برای آبرسانی به خرمشهر متصور نیست، گفت: مصرف آب برای کشت شلتوک باعث شده مناطق پاییندست کرخه با مشکل روبهرو شوند.
فرهاد ایزدجو افزود: با افزایش دبی خروجی سدهای دز و کرخه، آب به نیسان و بستان رسید؛ همچنین با وجود افزایش خروجی سد دز و کرخه با مشکل جدی تأمین آب برای دامهای سنگین روبهرو هستیم و باید حوضچههایی برای آبرسانی دامهای سنگین طراحی شود.
وی تصریح کرد: اگر رهاسازی از خروجی سدها را ادامه دهیم، ممکن است برای کشت پاییزه به مشکل برخورد کنیم؛ بنابراین اولویت با مدیریت بهینه منابع آب باید صورت پذیرد.
در ادامه این نشست ایزد پناه، نماینده مردم باغملک و ایذه در مجلس تأکید کرد: گزارشهای مسئولان خوزستانی، غیرواقعی نباید باشد و خواسته ما توقف پروژههای انتقال آب است؛ همچنین تبدیل سدهای بالادستی کرخه کشاورزی به سدهای برقآبی است.
وی افزود: اگر از منع کشت شلتوک میگوئید، چه برنامه و آموزشی برای تأمین معیشت کشاورزان دارید.
نماینده مردم باغملک و ایذه در مجلس تأکید کرد: خوزستان تاوان بیتدبیری و تصمیمات اشتباه را پس میدهد.
میزان پرداخت خسارات به کشاورزان تطابق ندارد
در این نشست فریدون حسنوند، نماینده مردم اندیمشک در مجلس گفت: مشکلات امروز خوزستان تنشهای آبی است و این استان با موضوعاتی چون تأمین آب شرب و تأمین آب کشاورزی و حق آبه تالابها روبهروست که باید سریعاً تصمیمات ویژهای گرفته تا مشکلات حل شود.
وی افزود: رئیس مجلس گفته که جلساتی با کمیسیونهای مختلف در رابطه با مشکلات خوزستان در هفته پیش رو گرفته خواهد شد و در راستای بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات قدمهای مثبتی برداشته میشود.
حسنوند بیان کرد: باید برای رفع بحران تابستان ۱۴۰۰ ابتدا با پروژههای کوتاهمدت را مثل حمل آب مدنظر قرار میدهیم اما برای تانکرها تاکنون اعتباری پیشبینی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه منابع پرداختی خسارات کشاورزان با میزان پرداخت خسارات به کشاورزان تطابق ندارد و برخیها هنوز دریافت نکردند، گفت: همانطور که تولید برق در استان خوزستان مهم است، تأمین نیاز آبی نیز به همان اندازه مهم است.
حسنوند اظهار کرد: میزان خروجی سد کرخه ۷۵ مترمکعب بر ثانیه بود که در روزهای اخیر دبی خروجی کرخه به ۱۲۰ مترمکعب بر ثانیه رسیده است اما برای بیشتر شدن این میزان خروجی و حل مشکلات ناشی از تنشهای آبی پیشنهادهایی به رئیسجمهور داده شده تا تصمیمات ویژهای گرفته شود.
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