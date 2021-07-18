شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها به اصل ۶۰ قانون اساسی پیرامون اختیارات رئیس جمهور خدشه وارد کرد، گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، از سوی کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون تخصصی، تهیه شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها در «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد و پس از آن شورای نگهبان این قانون را تایید کرد، بنابراین این قانون هیچ مغایرتی با قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نظر روحانی پیرامون خدشه به اختیارات رئیس جمهور از سوی مجلس را نظری شخصی خواند و گفت: مجلس با تاکید شورای عالی امنیت ملی اقدام به تدوین این قانون کرد، دولت هم برای مذاکرات وین به تدوین چنین قانونی نیاز داشت.

حیدری تصریح کرد: اقدام قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها در واقع ابزار فشاری به طرف‌های مذاکره کننده غربی بود تا با زمان بندی مورد نظر فشارهای تحریمی بر ایران کاهش یابد. این قانون ابزار فشاری برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی بود و دستاوردهای آن برای حاکمیت روشن است.