به گزارش خبرنگار مهر، نامنویسی دهمین دوره طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) آغاز شد.
در دوره جدید طرح ملی تلاوت نوجوانان و نونهالان مستعد در تلاوت قرآن کریم در دو بخش دختران و پسران شناسایی و تحت آموزش قرار میگیرند.
دورههای طرح تلاوت، ویژه پسران ۸ تا ۱۴ سال و دختران ۱۰ تا ۱۵ سال با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی برگزار میشود. با توجه به شیوع کرونا ساختار مناسبی برای آموزش مجازی به نوجوانان فراهم شده و در صورتی که در یکی از شهرهای مجری طرح ملی تلاوت امکان برگزاری دوره حضوری نباشد دوره مجازی جایگزین میشود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه طرح ملی تلاوت ضمن کسب اطلاعات بیشتر جهت نام نویسی اقدام کنند.
نظر شما