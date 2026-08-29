به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر شنبه پس از افتتاح مجموعه پلها و زیرگذر بزرگراه شهید رئیسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط سال گذشته بهخصوص برای شهرداریها دشوار بود و بخشی از پروژهها در شهرها متوقف شد اما ۳۵ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای شهرداریها و دهیاریهای استان اختصاص یافته و بیش از پنج هزار پروژه در حال اجرا یا افتتاح است. امروز شاهد افتتاح و کلنگزنی پروژههای متعدد هستیم.
وی افزود: تفاوت اصفهان با بسیاری از استانها این است که پروژهها را تنها به مناسبتهای خاص مانند هفته دولت، دهه فجر یا هفته دفاع مقدس موکول نمیکنیم. ما هر هفته افتتاح، کلنگزنی، بازدید و بهرهبرداری داریم و این میتواند الگویی برای کشور باشد. نبض عمرانی استان نه متوقف شده و نه کند شده و جریان خون عمرانی در تمام شهرستانها جاری است.
توزیع عادلانه پروژهها در سراسر استان اصفهان
استاندار اصفهان تأکید کرد: هیچ تفاوتی بین شهرستانها قائل نیستیم؛ کاشان، سمیرم، خور و بیابانک، فریدن و فریدونشهر به همان اندازه اصفهان برای ما عزیز هستند. در هفته دولت معاونان به شهرستانهای مختلف اعزام شدهاند و همزمان پروژههای متعددی افتتاح و کلنگزنی میشود.
جمالی نژاد گفت: تلاش ما این است که پروژههای اقتصادی دارای صِبغه عمرانی و بخش خصوصی نیز لحاظ شود و کارخانهها هم افتتاح شوند.
وی افزود: مهمتر از همه، روستاها و دهیاریها نادیده گرفته نشوند زیرا بیتوجهی به آنها منجر به تخلیه سکنه و افزایش مهاجرت به اصفهان میشود. به همین دلیل ستادهای توسعه شرق و غرب استان تشکیل شده و سفرهای بیشتری به مناطق کمتربرخوردار شمال، جنوب، شرق و غرب انجام میدهیم تا توزیع عادلانه خدمات، پروژههای عمرانی، صنعتی و شهرکهای صنعتی محقق شود.
اولویت با اتمام پروژههای نیمهتمام است
جمالینژاد با اشاره به وجود بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمهتمام در کشور گفت: سهم استان اصفهان حدود ۲ هزار پروژه است.
وی تاکید کرد: تمام هم و غم ما این است که پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد را در اسرع وقت تمام کنیم و در صورت بهبود وضعیت، پروژههای بالای ۷۰ درصد را نیز احصا و تأمین اعتبار کنیم.
استاندار افزود: با رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص جلسه داشتهام تا هم سازمان و هم استان از محل اعتبارات اجتماعی به این پروژهها کمک کنند و پروژههای چنددههای شهرستانهای کمتربرخوردار به سرانجام برسد.
وی پروژه شهید رئیسی را ارزشمند دانست و یادآور شد که خود کلنگزنی آن را انجام داده و امروز با حضور رئیسجمهور افتتاح شده است.
جمالی همچنین از برنامه کلنگزنی محور تشریفاتی روبهروی فرودگاه تا پایان شهریور خبر داد و گفت: این محور که وضعیت آشفتهای دارد، بهزودی به میدان شکیل تبدیل خواهد شد. دوازده ورودی شهر اصفهان پیشتر مطالعه شده و فازبهفاز در حال اجراست.
استاندار اصفهان تأکید کرد: پروژههای عمرانی با نگاه زیستمحیطی اجرا میشوند؛ روانسازی ترافیک خود به کاهش آلودگی کمک میکند و درختان جابهجاشده چندین برابر جایگزین میشوند.
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