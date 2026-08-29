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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

هواشناسی: وزش باد در اصفهان شدت می‌گیرد

هواشناسی: وزش باد در اصفهان شدت می‌گیرد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وزش باد از روز دوشنبه ۹ شهریور شدت خواهد یافت.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان امروز صاف در برخی ساعات به‌ویژه ساعات عصر و شب افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در نواحی شرقی و شمالی گاهی وزش باد سبب گردوخاک موقتی خواهد شد، افزود: از دوشنبه شدت وزش باد در سطح استان افزایش خواهد یافت.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

معتمدی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۲ درجه بالای صفر می رسد.

کد مطلب 6931402

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