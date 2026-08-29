نقش مهم وحدت اسلامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر شنبه در مراسمی که به مناسبت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، ولادت امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت و هفته دولت برگزار شد، با تبریک این مناسبتها اظهار کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، الگویی ارزشمند برای بشریت است و ترویج آموزههای اخلاقی و اجتماعی آن حضرت میتواند به تحکیم روابط و افزایش همدلی در جامعه کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت هفته وحدت افزود: این ایام فرصتی برای تأکید بر اشتراکات مسلمانان و تقویت همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی است و جامعه اسلامی برای مقابله با چالشهای پیش رو بیش از گذشته به انسجام و اتحاد نیاز دارد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با بیان اینکه ایجاد اختلاف میان مسلمانان همواره یکی از محورهای فعالیت دشمنان بوده است، گفت: افزایش آگاهی و بصیرت عمومی، شناخت جریانهای تفرقهافکن و تقویت روحیه همدلی از جمله راهکارهایی است که میتواند نقشههای دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه اسلامی را ناکام بگذارد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی همچنین به جایگاه ولایت فقیه در انسجام جامعه اشاره کرد و ادامه داد: هدایتهای رهبری نقش مهمی در حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی دارد و تبعیت آگاهانه از رهنمودهای رهبری میتواند مسیر جامعه را در برابر تهدیدها و جریانهای اختلافافکن روشن نگه دارد.
وی خاطرنشان کرد: وحدت و امنیت دو مقوله به هم پیوسته هستند و حفظ انسجام میان مردم و مسئولان، زمینه را برای افزایش آرامش و ثبات اجتماعی فراهم میکند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه کارکنان انتظامی به مؤلفههای اخلاقی و حرفهای تصریح کرد: نیروهای انتظامی در کنار اقتدار و قانونمداری، باید تکریم مردم، صبر، متانت و رعایت حقوق شهروندی را در انجام مأموریتهای خود مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به ولادت امام جعفر صادق (ع) گفت: مکتب امام صادق (ع) بر پایه علم، اخلاق، عقلانیت و تربیت انسانهای مسئولیتپذیر بنا شده و بهرهگیری از آموزههای آن امام همام میتواند در مسیر رشد معنوی و اجتماعی جامعه مؤثر باشد.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دولت، مسئولیت در نظام اسلامی را فرصتی برای خدمتگزاری دانست و افزود: مدیران و مسئولان باید با روحیه جهادی، اخلاص و مردمداری برای رفع مشکلات جامعه تلاش کنند و خدمت به مردم را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
وی در پایان با اشاره به مأموریتهای گسترده پلیس در حوزه نظم و امنیت اظهار کرد: تحقق امنیت پایدار تنها با توان عملیاتی و اقتدار انتظامی محقق نمیشود، بلکه تعامل سازنده با مردم، اخلاق حرفهای و فرهنگ خدمتگزاری نیز از ارکان اساسی آن به شمار میرود.
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