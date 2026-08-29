روسازی باند فرودگاه قم آغاز شد؛ ساخت برج مراقبت کلنگ خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز عملیات روسازی و آسفالت باند پروازی و احداث برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی قم عصر شنبه و همزمان با هفته دولت برگزار شد.

این مراسم با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان در محل پروژه فرودگاه بین‌المللی قم برگزار شد و طی آن، عملیات اجرایی روسازی باند پروازی و احداث برج مراقبت به صورت رسمی آغاز شد.



فرودگاه بین‌المللی قم از جمله طرح‌های مهم و مطالبات دیرینه مردم استان است که طی بیش از یک دهه گذشته با توقف و موانع مختلف مواجه بوده و با آغاز دولت چهاردهم بار دیگر در اولویت پیگیری مسئولان ملی و استانی قرار گرفته است.



در این روند، برای رفع موانع و اختلافات موجود در مسیر اجرای پروژه پیگیری‌هایی انجام شد و عملیات عمرانی فرودگاه پس از یک دوره طولانی توقف، با جدیت بیشتری ادامه یافت.



باند فرودگاه قم وارد مرحله روسازی شد



یکی از اقدامات اصلی انجام شده در دو سال گذشته، اجرای عملیات زیرسازی باند پروازی بود که با تکمیل این مرحله، زمینه برای آغاز روسازی و آسفالت باند فراهم شد.



عملیات روسازی باند پروازی از مراحل مهم احداث فرودگاه محسوب می‌شود و آغاز آن، پروژه را وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت‌های عمرانی کرده است.



همزمان با آغاز روسازی باند، کلنگ احداث برج مراقبت پرواز نیز به زمین زده شد تا یکی دیگر از زیرساخت‌های اساسی فرودگاه بین‌المللی قم وارد مرحله اجرا شود.



عملیات اجرایی فرودگاه قم ادامه دارد



در روند اجرای پروژه، مدیریت استان و مجموعه‌های ملی و استانی پیگیری رفع موانع موجود را دنبال کرده‌اند و رئیس‌جمهور، استاندار قم و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در مسیر حل مسائل و اختلافات مرتبط با پروژه نقش پیگیری داشته‌اند.



با تکمیل زیرسازی باند و آغاز عملیات روسازی و آسفالت، یکی از بخش‌های مهم پروژه وارد مرحله اجرایی شده و همزمان عملیات احداث برج مراقبت نیز آغاز شده است.



شهر فرودگاهی نیز در حال اجراست



در کنار پروژه فرودگاه بین‌المللی قم که با مسئولیت و سرمایه‌گذاری بخش دولتی دنبال می‌شود، پروژه شهر فرودگاهی قم نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری و اجرا است.



با اجرای این مجموعه، ظرفیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل، فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در پیرامون فرودگاه شکل خواهد گرفت و شهر فرودگاهی در کنار زیرساخت اصلی فرودگاه توسعه می‌یابد.



تکمیل فرودگاه بین‌المللی قم می‌تواند ضمن پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه مردم استان، ظرفیت‌های جدیدی در حوزه حمل‌ونقل هوایی، گردشگری زیارتی، تجارت و اقتصاد استان ایجاد کند.