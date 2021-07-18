احمدرضا معتمدی نویسنده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جسمانی خود توضیح داد: بعد از سکته مغزی و قلبی که پشتسر گذاشتم، سلولهای مرده معمولاً دیگر بهبود پیدا نمیکنند. فیزیوتراپی اندکی کمک میکند تا بتوانم دست و پایم را تکان دهم اما کار مغز پیچیدهتر از اینهاست و امیدم به دعای خیر دوستان و اجابت از سوی خداوند است.
وی درباره وضعیت تحرک خود گفت: تنها با کمک پرستار و عصایی که در قسمت راست بدنم قرار میگیرد، امکان تحرک دارم و تا مرکز فیزیوتراپی میتوانم بروم و بیایم. یکسال و نیم از دوره فیزیوتراپیام میگذرد و تأثیرات اندکی داشته اما نه به آن صورت که بدنم به حالت سابق بازگردد. هنوز امکان استفاده از دست چپم را ندارم و همه کارهایم را با بخش راست بدنم انجام میدهم.
این کارگردان سینما با اشاره به نظر پزشکان درباره طول درمان خود ادامه داد: نظرشان این است که باید این مراحل درمانی ادامه پیدا کند تا نتیجه مشخص شود. اما آنچه مشخص است سلولهای مرده دیگر به حالت قبل بازنمیگردد. احساس من این بود که بهواسطه خونرسانی این سلولها امکان احیا دارد که نظر پزشکان برخلاف این امر است.
معتمدی درباره پیگیری مسئولان سینمایی از وضعیت درمانی خود هم توضیح داد: دوستان سینمایی در شرایط کرونایی، وضعیتشان چندان تعریفی ندارند. دوستان مشترکی که در سینما داشتم و دچار بیماری کرونا شدهاند، خوشبختانه مورد رسیدگی قرار گرفتهاند. درباره من هم مدیران سینمایی و ارشاد با تماس تلفنی پیگیر بودهاند و در حد امکاناتی که داشتهاند، حمایت کردهاند.
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