انجام ۳۳ هزار غربالگری شنوایی در گلستان/ ۲۷ کودک کاشت حلزون شدند

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی حسینی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بدو تولد و در سه و ۶ ماهگی غربالگری شنوایی در مراکز درمانی بهزیستی انجام می‌شود که اگر نیاز به کاشت حلزون و یا سمعک داشتند آنها را به مراکز درمانی معرفی می کنیم.

مدیرکل بهزیستی گلستان بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی کودکان در گلستان اتفاق افتاده و تمام موارد کم شنوایی و ناشنوایی تشخیص داده و در کمتر از ۶ ماه به مرحله اقدام رسیدند.

وی با بیان اینکه هیچ پشت نوبتی در کاشت حلزون نداریم و همه آمارها به روز است، گفت: برای هزینه کاشت حلزون، سه میلیون تومان توسط بهزیستی و سه میلیون تومان توسط خانواده و بقیه توسط هیئت امنا پرداخت خواهد شد.

حسینی بیان کرد: همچنین در ادامه پشتیبانی های لازم از قبیل تعمیر قطعات، تهیه سمعک و سایر لوازم هم انجام می شود.

طبق گفته مدیرکل بهزیستی گلستان ۲۷ کودک در سال گذشته کاشت حلزون شده و امسال هم چند کودک برای کاشت معرفی شدند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۳ هزار و یک نفر غربالگری شنوایی شدند که از این تعداد ۱۹۸ نفر بیمار تشخیص داده شده و ۶۲ نفر درمان قطعی شده و بقیه در طول درمان هستند.

حسینی در خصوص غربالگری بینایی هم گفت: غربالگری بینایی در رده سنی سه تا ۶ سال بوده که در سال گذشته ۵۵ هزار و ۱۱۸ مورد انجام شده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان توضیح داد: از این تعداد هزار و ۱۵۲ نفر تشخیص عیوب انکساری و نیاز به عینک و غیره تشخیص داده شدند.

حسینی در خصوص واکسیناسیون کرونا هم گفت: طبق اولویت وزارت بهداشت افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند جزو اولویت های دریافت واکسن هستند و در گلستان ۸۷۳ نفر در این راستا واکسینه شده که ۱۰۰ درصد افراد واجد شرایط و ۷۵ درصد کل مجموعه را شامل می شوند.