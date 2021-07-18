شهرک های اقماری زنجان با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان بر لزوم ضرورت انجام وظایف تعاونی‌ها در استان تاکید کرد و گفت: جلسه‌ای با حضور معاون امور عمرانی تشکیل و از ظرفیت تعاونی بر اساس مواد قانونی احصا و مکلف به انجام وظایف خود شوند.

وی با بیان اینکه باید برای توسعه و فعالیت پژوهش سراها برنامه ریزی هدفمند صورت بگیرد، اظهار کرد: پژوهش سراها، جایگاه ارزشمندی در زمینه توسعه دارند و فعالیت هدفمند این مراکز نقش ارزشمند در زمینه برنامه ریزی برای توسعه دارد.

استاندار زنجان در ادامه با بیان اینکه مشکلات تعاونی‌های مسکن باید حل شود تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. گفت: نیازمند ساخت ۶۳ مدرسه در شهرک های اقماری این استان هستیم. ایجاد این زیرساختها طی سال‌های گذشته می‌توانست پیشرفت‌های بهتری را ترسیم کند.

حقیقی با بیان اینکه راه و شهرسازی در حال حاضر برای پروژه‌های مسکن ملی تلاش می‌کند، تاکید کرد: هشت برابر ظرفیت موجود است که باید اداره کل نوسازی مدارس به مسکن و شهرسازی کمک کند.

وی از سفر نوبخت به زنجان برای بررسی میزان پیشرفت و مساعدت برای افتتاح پروژه‌های استان زنجان خبر داد و افزود: پروژه‌های راه سلطانیه_ قیدار _ همدان با ۲۵۰ میلیارد تومان تخصیصی، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان و دو خطه کردن راه آهن زنجان_ تهران در زنجان بررسی می‌شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید طرح عملیاتی و اجرایی برای پژوهش سراها تدوین شود، ابراز کرد: خیرین، واحدهای تولیدی باید به کار پژوهش سراها کمک کرده و تقویت شوند.

حقیقی با بیان اینکه درخواست‌هایی از والدین در نحوه ارزشیابی دانش‌آموزان به من ارسال می‌شود، گفت: انتظار دارم نحوه ارزشیابی بررسی و در جلسه آینده آموزش و پرورش مطرح شود.