آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم جدید آزمون های زبان انگلیسی وزارت بهداشت شصت و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در ۱۴ مردادماه برگزار می شود.

ثبت نام در این دوره از آزمون از ۱۴ تیرماه آغاز شده است و تا ۶ مردادماه ادامه دارد.

این آزمون در مراکز آزمون الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بصورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

همچون آزمون های گذشته داوطلبان موظف هستند به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به خوداظهاری بیماری کرونا اقدام کنند.

پس از برگزاری آزمون، کارنامه شصت و دومین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت MHLE در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.