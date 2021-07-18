تکمیل پروژه های آبرسانی روستایی گلستان ۲۰۰۰ میلیارد نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد هرمزی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: گلستان به ظاهر سرسبز ولی دچار فقر آبی بوده و منابع آبی ما وابسته به چاه های عمیق است که زیبنده استان نیست.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان افزود: ۳۵ هزار حلقه چاه در گلستان وجود دارد که ۱۴ هزار حلقه آن غیرمجاز است و از مجموع کل چاه ها تنها ۶۰۰ حلقه برای تامین آب شرب استفاده می شود.

وی بیان کرد: امسال خشک ترین سال در ۴۰ سال گذشته بوده و آمارها نشان می دهد که آورد رودخانه ها تا ۷۰ درصد هم کاهش یافته است.

هرمزی اضافه کرد: نیاز شرب ما ۶ هزار مترمکعب بر ثانیه است که ۳۰ درصد آن به دلیل برداشت های بی رویه از دست رفته است‌

مدیر عامل آب و فاضلاب گلستان با اشاره به کمبود منابع مالی در سنوات گذشته، گفت: در مجموع شهر و روستا ۷۰ میلیارد تومان به جامعه پیمانکاری بدهکار هستیم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶۹ قرارداد داریم که ۱۱ مورد حفر چاه، ۱۹ مورد تجهیز چاه، ۱۱ میلیارد مترمکعب مخزن، ۸۶ کیلومتر شبکه و غیره در دست اجرا است.

هرمزی اضافه کرد: شهر گرگان ۴۸۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد که ۸۰ لیتر آن از بخش خصوصی و ۴۵ لیتر بر ثانیه هم توسط آب منطقه ای تامین شد.

مدیر عامل آب و فاضلاب گلستان اظهارکرد: هزار و ۱۷ کیلومتر شبکه آبرسانی در گلستان نیازمند اصلاح و بازسازی است که هر کیلومتر آن بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی ادامه داد: کل اعتبار ما در این بخش در سال ۹۹ حدود پنج میلیارد تومان بود که ۸۳۲ میلیون تومان تخصیص یافت.

هرمزی بیان کرد: دو هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های آب شرب روستاها نیاز است که امسال ۶۳۰ میلیارد تومان اعتبار تزریق شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت: اگر برای چاه های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و بخش کشاورزی و دامپروری تدابیری اندیشیده نشود شرایط نابسامانی کم آبی در سنوات بعدی هم ادامه خواهد داشت.