سهمیه فعالان قرآنی از صندوق فرهنگ به ۱۰ هزار نفر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی فقهی زاده شامگاه شنبه در نشست مشترک با مدیران مؤسسات قرآنی زنجان به موضوع پیگیری بیمه فعالان قرآنی و یکپارچه سازی فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و افزود: همه ما به دنبال تقویت بیشتر مؤسسات قرآنی هستیم و معتقدیم با همدلی و هم افزایی می‌توان مشکلات مؤسسات قرآنی کشور را کاهش داد.

وی ادامه داد: از یکپارچگی و انسجام بیش از پیش مؤسسات قرآنی مردم نهاد خرسند هستیم و تلاش کردیم که در این زمینه نقشی امیدآفرین در جهت حفظ و تقویت مجموعه‌های فعالیت‌های مردم نهاد قرآنی ایفا کنیم.

فقهی زاده تاکید کرد: با برنامه ریزی صحیح و شفاف می‌توان به رویکرد مطلوب در حوزه تعامل مثبت با یکدیگر دست پیدا کرد و بر اساس مفاهمه قانونی بر مشکلات فائق آمد.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و مشکلات پیش آمده برای مؤسسات قرآنی کشور گفت: در گام اول با پیگیری‌های مستمر معاونت قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال با عنوان تسهیلات به مؤسسات قرآنی پرداخت شد و در تلاش هستیم تا با افزایش اعتبارات و تسهیلات، در گام دوم شاهد رونق هرچه بیشتر فعالیت‌های اثرگذار مؤسسات قرآنی کشور باشیم.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با وجود همه اتفاق‌ها به ویژه شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی مراکز و مؤسسات قرآنی، می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مردمی شاهد راه‌اندازی یک نهضت ملی برای وارد کردن قرآن در شئون زندگی مردم باشیم.

فقهی‌زاده با بیان اینکه سهمیه فعالان قرآنی بالاترین سهمیه صندوق فرهنگ و هنر بوده است افزود: سعی ما بر این است که امسال این عدد با وجود افزایش دو برابری هزینه‌ها به ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.