کتاب زندگی شهید عباس ورامینی به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «در هیاهوی سکوت» نوشته جواد کلاته عربی شامل زندگینامه شهید عباس ورامینی رئیس ستاد لشکر ۲۷ محمد رسولالله، بهتازگی توسط نشر ۲۷ بعثت به چاپ چهارم رسیده است. اینکتاب اسفند ۹۷ منتشر شد و خرداد ۹۸ هم به چاپ دوم رسید. چاپ سوم آن نیز تیرماه سال ۹۹ عرضه شد.
متن و روایت کتاب «در هیاهوی سکوت» دو زاویه دید دارد. بیشتر حجم کتاب به روایت سوم شخص مفرد اختصاص دارد و گاهی نیز از راوی اول شخص مفرد نیز استفاده شده است. معدود خاطرات و روایتهایی هم هستند که از زاویه دید دوم شخص مفرد ارائه شدهاند.
شخصیت شهید ورامینی، فردی تحصیلکرده و متمایز از اطرافیان خود بوده است. او در جریان تسخیر لانه جاسوسی بهعنوان مسئول عملیات منصوب شد و چون به خدمت سربازی رفته و تجربیات زیادی اندوخته بود، پس از تشکیل سپاه و احساس نیاز به نیروهای باتجربه، وارد این نیروی نظامی مردمی شد. شهید ورامینی با وجود مسئولیت و مقامی که داشت، در عملیاتهای مختلف همراه نیروهای رزمنده و شناسایی پیشروی کرده و در منطقه نبرد حضور پیدا میکرد.
«در هیاهوی سکوت» ۴ فصل اصلی با عناوین محله فراموشنشدنی، سالهای پرالتهاب، بهسوی دانشگاه جبهه و در هیاهوی سکوت دارد.
چاپ چهارم اینکتاب با ۳۷۶ صفحه و قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه شده است.
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