«در هیاهوی سکوت» به چاپ سوم رسید/عرضه ترجمه عربی در لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «در هیاهوی سکوت» نوشته جواد کلاته عربی شامل زندگینامه شهید عباس ورامینی رئیس ستاد لشکر ۲۷ محمد رسولالله، بهتازگی توسط نشر ۲۷ بعثت به چاپ سوم رسیده است.
اینکتاب اسفندماه سال ۹۷ چاپ شد و خرداد ۹۸ هم به چاپ دوم رسید. متن و روایت کتاب «در هیاهوی سکوت» دو زاویه دید دارد. بیشتر حجم کتاب به روایت سوم شخص مفرد اختصاص دارد و گاهی نیز از راوی اول شخص مفرد نیز استفاده شده است. معدود خاطرات و روایتهایی هم هستند که از زاویه دید دوم شخص مفرد ارائه شدهاند.
شخصیت شهید ورامینی، فردی تحصیلکرده و متمایز از اطرافیان خود بوده است. او در جریان تسخیر لانه جاسوسی بهعنوان مسئول عملیات منصوب شد و چون به خدمت سربازی رفته و تجربیات زیادی اندوخته بود، پس از تشکیل سپاه و احساس نیاز به نیروهای باتجربه، وارد این نیروی نظامی مردمی شد. شهید ورامینی با وجود مسئولیت و مقامی که داشت، در عملیاتهای مختلف همراه نیروهای رزمنده و شناسایی پیشروی کرده و در منطقه نبرد حضور پیدا میکرد.
«در هیاهوی سکوت» ۴ فصل اصلی با عناوین محله فراموشنشدنی، سالهای پرالتهاب، بهسوی دانشگاه جبهه و در هیاهوی سکوت دارد.
اینکتاب همچنین در نمایشگاه سال گذشته کتاب بیروت توسط انتشارات دارالمعارف انتخاب شده و طی ماههای گذشته مرحله ترجمه عربی را پشت میگذاشت که حالا با پایان ترجمه، صفحهبندی و مراحل پیش از چاپ، برای عرضه در لبنان آماده میشود.
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