۲ پیام تبریک برای موفقیت اصغر فرهادی در کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، محمدمهدی عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در پیامی موفقیت اصغر فرهادی را با فیلم «قهرمان» در جشنواره بین‌المللی کن تبریک گفت.

متن پیام عسگرپور خطاب به اصغر فرهادی به این شرح است:

«جناب آقای اصغر فرهادی

خوشبختانه باز هم سبب‌ساز افتخاری بزرگ برای فرهنگ و هنر ایران شدید. موفقیت جنابعالی با فیلم «قهرمان» در هفتادوچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن، مایه فخر جهانی سینمای ایران شد، این افتخار را به شما و همکاران‌تان صمیمانه تبریک می‌گویم و امیدوارم همچنان بدرخشید.

محمدمهدی عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر»

تبریک کانون کارگردانان سینمای ایران به اصغر فرهادی

همچنین روابط عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران نیز در پیامی از جانب کانون کارگردانان سینمای ایران موفقیت اصغر فرهادی در جشنواره کن را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

«آقای فرهادی عزیز دریافت جایزه بزرگ‌ هیات‌ داوران‌ جشنواره کن را به شما و عوامل فیلم «قهرمان» تبریک می گوییم.

در این روزهای سخت و دشوار برای مردم و سینمای ایران، خبر موفقیت فیلم شما در جشنواره کن باعث خوشحالی و افتخار است.

شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران»