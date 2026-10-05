میانگین نمرات امتحانات نهایی خوزستان بیش از یک نمره ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: بر اساس گزارش‌های مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، خوشبختانه تمامی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم در خوزستان با رشد میانگین نمرات همراه بوده و این استان در جمع ۱۱ استان برتر کشور از نظر شاخص رشد قرار گرفته است.

وی با اشاره به راهکارهای اتخاذ شده برای دستیابی به این موفقیت اظهار کرد: از سال گذشته «ستاد رصد و ارتقای کیفی آموزش دوره دوم متوسطه نظری» با بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوتان آموزش تشکیل و استان به پنج قطب عملیاتی تقسیم شد تا وضعیت مدارس به‌ویژه مدارس لازم‌التوجه با دقت بیشتری پایش و آسیب‌شناسی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان به تولید محتوای آموزشی برای دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: علاوه بر بررسی وضعیت آموزشی مدارس، ۱۱۸ جزوه راهبردی و ۳۲ بسته آموزشی تحت عنوان «برگ آخر» برای آمادگی داوطلبان امتحانات نهایی منتشر شد. همچنین با همکاری صدا و سیمای مرکز خوزستان، «مدرسه تلویزیونی» راه‌اندازی و ۳۲ برنامه آموزشی در استودیو «آوای مدرسه» تولید و پخش شد که در ارتقای کیفیت یادگیری مؤثر بود.

علی‌فر در تشریح آمار تفکیکی رشته‌ها بیان کرد: میانگین نمرات رشته علوم تجربی ۱.۲۳ نمره، ریاضی‌فیزیک ۱.۱۳ نمره و ادبیات و علوم انسانی ۰.۸۹ نمره رشد داشته که به ترتیب به اعداد ۱۱.۳۹، ۱۱.۳۰ و ۸.۲۶ رسیده است.

وی، ضمن قدردانی از تلاش‌های معلمان، مشاوران و همراهی اولیا تصریح کرد: دستیابی به این نتایج حاصل یک رویکرد هدفمند و مستمر بر پایه نظارت‌های میدانی بوده و امیدواریم با تداوم این هم‌افزایی، مسیر پیشرفت شاخص‌های آموزشی استان همچنان با قوت ادامه یابد.