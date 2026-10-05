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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

میانگین نمرات امتحانات نهایی خوزستان بیش از یک نمره ارتقا یافت

میانگین نمرات امتحانات نهایی خوزستان بیش از یک نمره ارتقا یافت

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با اجرای برنامه‌های هدفمند و تشکیل ستادهای رصد، میانگین نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم استان از ۸.۷۱ به ۹.۸۵ ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: بر اساس گزارش‌های مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، خوشبختانه تمامی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم در خوزستان با رشد میانگین نمرات همراه بوده و این استان در جمع ۱۱ استان برتر کشور از نظر شاخص رشد قرار گرفته است.

وی با اشاره به راهکارهای اتخاذ شده برای دستیابی به این موفقیت اظهار کرد: از سال گذشته «ستاد رصد و ارتقای کیفی آموزش دوره دوم متوسطه نظری» با بهره‌گیری از تجربیات پیشکسوتان آموزش تشکیل و استان به پنج قطب عملیاتی تقسیم شد تا وضعیت مدارس به‌ویژه مدارس لازم‌التوجه با دقت بیشتری پایش و آسیب‌شناسی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان به تولید محتوای آموزشی برای دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: علاوه بر بررسی وضعیت آموزشی مدارس، ۱۱۸ جزوه راهبردی و ۳۲ بسته آموزشی تحت عنوان «برگ آخر» برای آمادگی داوطلبان امتحانات نهایی منتشر شد. همچنین با همکاری صدا و سیمای مرکز خوزستان، «مدرسه تلویزیونی» راه‌اندازی و ۳۲ برنامه آموزشی در استودیو «آوای مدرسه» تولید و پخش شد که در ارتقای کیفیت یادگیری مؤثر بود.

علی‌فر در تشریح آمار تفکیکی رشته‌ها بیان کرد: میانگین نمرات رشته علوم تجربی ۱.۲۳ نمره، ریاضی‌فیزیک ۱.۱۳ نمره و ادبیات و علوم انسانی ۰.۸۹ نمره رشد داشته که به ترتیب به اعداد ۱۱.۳۹، ۱۱.۳۰ و ۸.۲۶ رسیده است.

وی، ضمن قدردانی از تلاش‌های معلمان، مشاوران و همراهی اولیا تصریح کرد: دستیابی به این نتایج حاصل یک رویکرد هدفمند و مستمر بر پایه نظارت‌های میدانی بوده و امیدواریم با تداوم این هم‌افزایی، مسیر پیشرفت شاخص‌های آموزشی استان همچنان با قوت ادامه یابد.

کد مطلب 6968644

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    نظرات

    • معلم IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
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      احتمال زیاد دلیلش حذف چند امتحان نهایی اصلی بخاطر جنگ و برگزاری آنها پس از امتحانات و با شرایط پرشائبه است. برای همین هم تراز نهایی بچه های سراسر کشور اینقدر افت داشت. حق بچه های ما نبود که با این امتحانات دشوار و با فرجه کم ،با معدل 19 و 40 صدم، تراز 9200 بگیرند.

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