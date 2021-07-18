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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۲

بعد از یک سال و نیم وقفه؛

پروازهای ایرلاین اتریشی به تهران از سر گرفته شد

پروازهای ایرلاین اتریشی به تهران از سر گرفته شد

هواپیمایی اتریشی پروازهای وین-تهران-وین خود را بعد از یک سال و نیم وقفه مجدداً از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هواپیمایی اتریشی که زیرمجموعه هواپیمایی لوفت هانزا به شمار می‌رود، پروازهای خود به تهران را بعد از حدود یک سال و نیم وقفه از سر گرفت. پروازهای این شرکت به تهران در دی‌ماه ۱۳۹۸ قطع شده بود.

بعد از ظهر دیروز شنبه ۲۶ تیر ماه، یک فروند ایرباس A۳۲۰ این شرکت به شماره ثبت OE-LZD و شماره پرواز AUA۸۷۱، با ۱۱۹ مسافر از مقصد وین در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران به زمین نشست.

علیرضا مجذوبی عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این رابطه گفت: در حال حاضر این پروازها ۴ روز در هفته انجام می‌شود.

وی افزود: هواپیمایی ایران‌ایر نیز روزهای شنبه و چهارشنبه در مسیر تهران - وین - تهران پرواز دارد.

کد مطلب 5260309

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