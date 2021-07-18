به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور گفت: تذکر بنده در خصوص واقعه ۳۰ ام تیر ماه است که پس از این رخداد دکتر مصدق وصیت کرد که ایشان در کنار مقبره شهدای ۳۰ تیر به خاک سپرده شوند.

وی افزود: در ابتدای شورای پنجم درخواست احیای بنای یادبود ایشان انجام شد و سازمان میراث نیز از این موضوع استقبال کرد اما با گذشت مدت‌ها از این امر و عدم احیا، متأسفانه هنوز پاسخی به مکاتبات اینجانب داده نشده است.

نظری عنوان کرد: در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۷ تذکری به سازمان اوقاف دادم اما باز هم در عملکرد این نهاد تغییر خاصی ایجاد نشد. حال برای بار دوم تذکر می‌دهم که اداره کل اوقاف و میراث فرهنگی ری و شهرداری تهران نسبت به ترمیم و احیای این یادمان ارزشمند اقدام کنند.