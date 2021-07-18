سبد واردات واکسن باید متنوع تر شود/۱۲۰میلیون دوز واکسن نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ هزار و ۲۰۰ بیمار به صورت سرپایی در تهران به بیمارستان‌ها مراجعه کردند که از این تعداد، چهار هزار نفر در بخش بهداشت و بیش از ۱۳ هزار نفر هم در بخش درمان بودند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به اینکه کلینیک‌های سرپایی و بستری موقت را در تهران راه اندازی کردیم، اضافه کرد: معمولاً هر شب در تهران بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار بیمار هم در اینجا درمان خود را دریافت می‌کنند و اگر این تعداد قرار بود به مجموعه ناوگان تخت‌های بیمارستانی ما ملحق شوند بسیار نگران کننده می‌شد.

وی گفت: در مقابل هزار و ۳۰۰ بیماری که ما بستری کردیم تنها ۸۲۲ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته ترخیص شدند بنابراین تخت‌ها در شرف پر شدن است، البته در حال ظرفیت سازی هستیم تا بخش‌های جدیدی را در مجموعه بیمارستان‌ها اضافه کنیم.

زالی افزود: بر اساس آخرین آمار، ۵۲۰ بیمار در بخش‌های اورژانس، آماده ورود به تخت‌های بیمارستانی هستند.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران اضافه کرد: شناورسازی و ایجاد تخت‌های بستری موقت از راه حل‌های در حال انجام است.

وی افزود: سامانه ۶۰۷۰ با حضور سوپروایزرها برای جانمایی بیماران جدید در تلاش است.

زالی با تاکید بر اینکه تجمع در مراسم‌های جمعی مانند عروسی، شانس بروز بیماری کرونا را افزایش می‌دهد، ادامه داد: هر فرد مبتلا به بیماری کرونا می‌تواند ۳ ضرب در ۱۰ به توان ۶ ویروس را تولید و پخش کند و بر اساس آخرین اطلاعات، این ویروس می‌تواند بین ۱۴ تا ۳۰ دقیقه در محیط‌های بدون تهویه مناسب حضور داشته باشد.

وی افزود: بنابراین حتی زدن ماسک در مراسم عروسی ممکن است از شخص در مقابل بیماری کرونا محافظت نکند.

زالی اضافه کرد: بسیاری از افرادی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و به بستری بیمارستانی نیاز دارند متعلق به یک خانواده هستند.

وی افزود: شکل گیری خوشه‌های خانوادگی، بسیار خطرناک است و مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند و مراسمی مانند عروسی در گسترش این بیماری حتماً مؤثر خواهد بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه از میزان واکسیناسیون در کشور رضایت نداریم و مطلوب نیست، گفت: به ویژه اینکه در تهران مانند بیشتر استان‌های کشور، دوره ۱۰ تا ۱۴ روزه انقطاع در لجستیک واکسن داشتیم که موجب نارضایتی شهروندان شد.

زالی با اشاره به اینکه واکسیناسیون یکی از مؤثرترین، سهل الوصول ترین، سریع‌ترین و نسبتاً کارآمدترین روش‌های پیشگیری از ویروس کووید ۱۹ است، افزود: اثربخشی نسبی واکسن، در عرصه جهانی نیز به اثبات رسیده است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه واکسیناسیون، متناسب با جمعیت کشور انجام نشده است، افزود: بر اساس آخرین آمارها در مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در استان تهران واکسن کرونا دریافت کردند که از این تعداد، حدود ۴۸۰ هزار نفر، دوز دوم را دریافت کردند.

وی گفت: با توجه به جمعیت ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری استان تهران، این عدد، مطلوب نیست.

زالی اضافه کرد: افزایش سرعت واکسیناسیون در جلوگیری از فرآیند انتقال و چرخش ویروس هم مؤثر است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: اگر روند کند واکسیناسیون ادامه داشته باشد فرآیند اثر بخشی واکسیناسیون برای جلوگیری از گسترش ویروس نیز مختل می‌شود و مرگ و میرها افزایش می‌یابد.

وی گفت: همه شرایط اجرایی و اعتباری کشور، برآیندهای مداخله ارشد و خرد و کلان کشور واقعاً در تناسب با این بیماری نیست و آرایش لازم را در سطح کشور نمی‌بینیم.

زالی با تاکید بر اینکه کشور باید در مقابل با کرونا آرایش جنگی بگیرد، تاکید کرد: شرایط ما از این نظر، مطلوب نیست؛ باید همه کشور، پنجره واحد برای حل مشکلات تیم بهداشت و درمان، طراحی کنند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به اینکه مراکز تجمیعی را تا پایان هفته به ۹۰ مرکز خواهیم رساند، گفت: واردات واکسن باید مسئله جدی روی میز همه مسئولان کشور و دغدغه اصلی باشد و این مانع جمع واردات با واکسن‌های داخلی نیست، زیرا نیاز ما زیاد است.

وی اضافه کرد: برای گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ ساله در کشور، دو میلیون و ۶۰۰ هزار و برای افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار واکسن و برای گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال، ۹ میلیون و در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال حدود هفت میلیون واکسن نیاز داریم.

زالی با اشاره به اینکه برای واکسیناسیون ۶۰ میلیون نفر به ۱۲۰ میلیون دوز واکسن نیاز داریم، اضافه کرد: باید سبد واکسیناسیون متنوع‌تر شود و واردات حجمی واکسن را انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با کرونا باید اولویت نخست کشور و دستگاه‌های مختلف باشد، گفت: ساز و کار فعلی در تناسب با سختی کار کرونا نیست.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران افزود: اگر نتوانیم واکسیناسیون را به درستی انجام دهیم و شیوه نامه‌ها به شکل مطلوب، رعایت نشود و برنامه‌های مختلف حمایتی اعمال نشود، خیزهای مختلف کرونایی را خواهیم داشت.

زالی اضافه کرد: شاید علمی‌ترین تعبیر این باشد که هنوز در موج اول کرونا، اما خیز پنجم هستیم، زیرا زمانی می‌توانیم بگوییم موج اول به پایان رسید که ابتلاء به صفر برسد.

وی گفت: وضع فعلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه که بار اصلی درمان بیماران را در عرصه بهداشتی دارند، مطلوب نیست و از نظر اعتباری، مشکلات جدی وجود دارد.

زالی افزود: تبدیل بخش‌های غیر کرونایی به کرونایی، موجب کاهش درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده است و بیشتر آن‌ها در تراز منفی هستند.

وی با اشاره به اینکه مسئله کمبود اعتبارات دانشگاه‌ها به شدت جدی است، اضافه کرد: این دانشگاه‌ها در خط مقدم ارائه خدمات هستند و باید لجستیک به آنها برسد.

زالی افزود: کرونا بیماری گران و سنگینی است و هزینه‌های زیادی را به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل کرده است.