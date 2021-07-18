معرفی انواع چیلر تراکمی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مایع سرد حاصل شده بعد از آن به واسطه یک مبدل دمایی مورد توزیع واقع می‌شود تا تجهیزات صنعتی را خنک سازد و یا اینکه هوای مطبوعی را برای یک ساختمان تأمین کند.

نوع مکانیزم کاری چیلرها به گونه‌ای است که دمای زائدی را ایجاد می‌کند و این دمای زائد باید دفع شود و یا اینکه از آن برای گرم کردن چیزی دیگر استفاده شود.

چیلر چیست؟

چیلر یکی از متداول‌ترین دستگاه‌های تهویه هوا است. چیلرهای آبی برای خنک سازی و دفع رطوبت در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. دو نوع چیلر اصلی عبارتند از چیلر تراکمی بخار و چیلر جذبی بخار.

چیلرها یکی از پرکاربردترین دستگاه‌های تهویه در بخش صنایع محسوب می‌شوند. اگر قصد خرید چیلر برای کارگاه یا کارخانه‌ی خود دارید بهتر است آشنایی جزئی با انواع مختلف آن داشته باشید. در این مطلب با انواع چیلر تراکمی، مکانیزم کاری و اجزای مختلف این دستگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی بخار، از پرکاربردترین چیلرهای موجود در بازار هستند. چیلر تراکمی از یک کمپرسور مکانیکی برای هدایت خنک کننده در سیستم خنک ساز استفاده می‌کند. کمپرسورها درواقع پمپی برای تأمین گاز خنک کننده به سیستم خنک کننده هستند. ظرفیت کمپرسور و به تبع آن ظرفیت چیلر در کیلووات، اسب بخار یا جریان حجمی سنجیده می‌شود. ابزار مورد استفاده برای متراکم سازی گاز خنک کننده در کمپرسورهای مختلف متفاوت است. گاهی اوقات در چیلرهای تراکمی از خنک کننده‌های مبرد استفاده می‌شود تا به این ترتیب رطوبت در هوای خنک شده حذف شود. رطوبت در بلند مدت، می‌تواند موجب فرسایش قطعات دستگاه شود.

کندانسورهای چیلرهای تراکمی می‌توانند آب خنک (خنک سازی به واسطه آب)، هوا خنک و یا تبخیری باشند. کندانسور درواقع یک مبدل دمایی است که اجازه می‌دهد دما از گاز مبرد به آب یا هوا منتقل شود. کندانسورهای هوا خنک از لوله‌هایی مسی تولید می‌شوند تا به این ترتیب جریان مبرد را داشته باشند. همین طور آنها از لوله‌هایی آلومینیومی نیز برای جریان هوا برخوردارند.

چیلرهای آب خنک

چیلر آب خنک، به واسطه ارسال آب در یک کندانسور بسته، دفع دما می‌کند. در این نوع چیلر، آب در درون یک برج خنک کننده جریان می‌یابد. به طور کلی، چیلرهای آب خنک، کارآیی بالاتری نسبت به چیلرهای هوا خنک دارند. دلیل این امر هم آن است که چیلرهای آب خنک از تجهیز آب برای خنک کاری استفاده می‌کنند و این امر هم به ظرفیت بالای آب در خنک کاری در مقایسه با هوا برمی‌گردد.

این چیلرها احتمال انسداد پایین‌تری هم دارند اما به طور کلی هزینه نصب و نگهداری آنها بالاتر است. پیش از تصمیم به خرید چیلرهای آب خنک با توجه به استانداردهای فضای مورد نیاز بهتر است از تجربه مشاورین شرکت بتا تهوبه استفاده کنید تا با توجه به فضای کاری خود، خرید درستی داشته باشید.

چیلر هوا خنک

چیلرهای هوا خنک، با استفاده از فن، هوا را در اطراف لوله‌های کندانسور جریان می‌دهند. این چیلرها در مقایسه با چیلرهای آب خنک، مصرف انرژی بالاتری دارند اما هزینه‌های نصب آنها پایین تراست. چیلر هوا خنک قطعات کمتری نیز دارد و فضای کمتری را اشغال می‌کند. میزان انسداد در چیلر هوا خنک بالاتر است.

چیلر اسکرو

چیلرهای اسکرو هم آبی هستند و هم هوایی و ظرفیت کاری متوسطی دارند. این چیلرها از دو چرخنده بهره می‌برند که کار تراکم مبرد را انجام می‌دهند. چیلرهای اسکرو اندازه‌ای کوچک دارند و جمع و جور و سبک هستند و کارآیی بالایی نیز دارند. این چیلر در مقایسه با دیگر انواع چیلر تراکمی گران‌تر است.

اجزای چیلر

به طور کلی یک چیلر شامل کندانسور، کمپرسور، اواپراتور، شیر انبساط، واحد نیرو، کلکتور و یک بخش کنترل است.

کمپرسور

کمپرسور تفاوت فشار برای جریان مبرد درون سیستم را ایجاد می‌کند. کمپرسور همیشه بین اواپراتورو کندانسور قرار می‌گیرد. معمولاً کمپرسور تا حدی جزئی عایق است و از یک موتور الکتریکی متصل به عنوان منبع رانش استفاده می‌کند.

کمپرسور مهم‌ترین قسمت یک چیلر است و کارآیی و عمر کاری آن بسیار مهم است. بیشترین مصرف انرژی در چیلر هم مربوط به کمپرسور است. به این ترتیب، در انتخاب چیلر حتماً باید به کمپرسور آن توجه داشته باشید. شرکت بتاتهویه بواسطه تجربه بالا، در تحلیل نوع کمپرسور به کاررفته در دستگاه چیلر، از تخصص لازم بهره مند است. پیش از خرید بهتر است از مشاوره این شرکت در این زمینه استفاده کنید.

کندانسور

کندانسور بین کمپرسور و شیر انبساط قرار گرفته است. کار کمپرسور گرفتن دما از مبرد است. کندانسور دو نوع آب خنک و هوا خنک را شامل می‌شود. در کندانسور آب خنک، به طور مکرر آب بین برج خنک کننده و کندانسور در جریان است.

دمای مبرد که از طریق کمپرسور وارد کندانسور می‌شود، به آب منتقل می‌شود، آب به برج خنک کننده می‌رسد و به این طریق، دما دفع می‌شود. کندانسورهای هوا خنک کارکردی کمی متفاوت دارند. آنها به جای آب از جریان هوا برای خنک سازی لوله‌های کندانسور استفاده می‌کنند.

شیر انبساط

شیر انبساط بین کندانسور و اواپراتور جای گرفته است. کار شیر انبساط، منبسط کردن مبرد، کاهش فشار و افزایش حجم آن است تا به این ترتیب دمای ناخواسته در اواپراتور اخذ شود.

اواپراتور

اواپراتور بین شیر انبساط و کمپرسور قرار گرفته است. کار اواپراتور اخذ دمای ناخواسته ساختمان و انتقال آن به خنک ساز برای ارسال به برج خنک کننده و بعد دفع آن است. آب به موازات اخذ دما به واسطه خنک کننده سرد می‌شود، بعد آب سرد به داخل ساختمان فرستاده می‌شود تا هوا را تهویه کند. بعد آب سرد شده به اواپراتور برمی‌گردد و با خود دمای ساختمان را هم می‌آورد.

کلکتور

کلکتور به اواپراتور و کندانسورهای چیلرهای آب خنک نصب می‌شوند. هدف کلکتور هدایت جریان و همچنین تفکیک ورودی و خروجی است.

واحد تأمین برق

واحد تأمین یا مستقیماً به چیلر متصل می‌شود یا اینکه به دیواره اتاق کارگاه نصب می‌شود و به واسطه کابل به دستگاه متصل می‌شود. این قسمت معمولاً شامل استارتر، قطع کننده جریان، کنترل کننده سرعت و تجهیزات کنترل جریان است.

کنترل‌ها

واحد کنترل معمولاً روی چیلر نصب می‌شود. هدف از کنترل، مدیریت وجوه مختلف عملکرد چیلر و تطبیقات لازم بنا بر مقتضیات است. کنترل‌ها در مواقع بحران، هشدار می‌دهند و سیستم را به صورت خودکار و برای حفظ ایمنی قطع می‌کنند.

نتیجه گیری

تنوع قطعات و همچنین وسایل فرعی متصل نشان می‌دهد که در خرید دستگاه باید دقت لازم را داشته باشید. یک قطعه بدون کیفیت در چیلر، می‌تواند شما را مجبور به تعویض چندباره کند. شرکت بتا تهویه با تجربه‌ای چند دهه‌ای در حوزه تأمین وسایل تهویه، با تخصص نصب و فروش چیلر، فن کویل، ایرواشر، هواساز، مینی چیلر، روف تاپ پکیج، زنت، همیشه و در هر حالتی از مرحله مشاوره کلی تا جزئی‌ترین قطعات همراه شماست.

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