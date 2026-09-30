به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از یک هتل در اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان طی یک سال گذشته دوره‌ای سخت و پرچالش را پشت سر گذاشت و تقریباً ۱۰ ماه از این دوره با شرایط دشوار همراه بود.

وی افزود: اصفهان در بسیاری از موضوعات و بحران‌های کشور در خط مقدم قرار داشت و در جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌ها، آشوب‌ها و اغتشاشات، جنگ رمضان، بحران آب، مشکلات کشاورزان و خشکسالی بی‌حدوحصر، فشارهای قابل توجهی را تجربه کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این شرایط موجب توقف استان نشد، گفت: اصفهان ایستاد و درخشید و مردم این استان با وجود تحمل دشواری‌ها، امید خود را حفظ کردند و برای ساختن آینده تلاش کردند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران، خیرین و فعالان عرصه تولید نیز در این دوره با وجود شرایط دشوار، فعالیت خود را متوقف نکردند و صبر، تاب‌آوری و اراده برای ساختن کشور را به نمایش گذاشتند.

جمالی‌نژاد گردشگری را یکی از پایه‌های تاب‌آوری ملی دانست و تصریح کرد: گردشگری می‌تواند معجزه وفاق و عاملی برای حفظ هویت، نشاط اجتماعی و استمرار جریان زندگی باشد و سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه در دوره‌های دشوار، نشانه‌ای از امید و میل به ساختن کشور است.

وی بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی را دارای پیام مهمی دانست و گفت: چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نشان می‌دهد هویت و نشاط جامعه در هیچ بن‌بستی متوقف نمی‌شود و اراده برای توسعه و ساختن همچنان وجود دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه گردشگری ایران در عرصه بین‌المللی، بیان کرد: هر استان کشور باید بتواند به یک سفارتخانه تمدنی تبدیل شود و لغو روادیدها، گشودن آغوش مهمان‌نوازی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند در کاهش ایران‌هراسی و توسعه دیپلماسی فرهنگی مؤثر باشد.

وی افزود: گردشگری یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیپلماسی برای معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران و ایجاد ارتباط میان ملت‌هاست و استان اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی گسترده، می‌تواند در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت گردشگری استان، گفت: در اصفهان تغییر ریل در حوزه گردشگری در حال شکل‌گیری است و یکی از محورهای این تغییر، توجه جدی به کیفیت میزبانی و رفع موانعی است که در مسیر توسعه این صنعت قرار دارد.

وی ادامه داد: امضاهای طلایی و فرآیندهای زائد اداری نباید به مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری تبدیل شود و تسهیل فرآیندهای اداری باید به یکی از الزامات توسعه این حوزه تبدیل شود.

استاندار اصفهان کیفیت زیرساخت‌های خدماتی را بخشی از اعتبار گردشگری استان دانست و تأکید کرد: بهداشت، آراستگی، وضعیت سرویس‌های خدماتی، نمازخانه‌های بین‌راهی و کیفیت مراکز اقامتی، مجموعه‌ای از مؤلفه‌هایی هستند که در حلقه نخست میزبانی از گردشگران قرار دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه اقامت و گردشگری، افزود: اصفهان در زمینه ایجاد مراکز اقامتی باکیفیت ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و توسعه این زیرساخت‌ها باید در کنار ارتقای کیفیت خدمات و استانداردهای میزبانی دنبال شود.

جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: هیچ مشکلی نیست که قابل حل نباشد و باید همه موانعی که به‌عنوان سد یا مانع در مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری شناسایی می‌شوند، برطرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان در حوزه گردشگری باید به سمت تسهیل امور حرکت کند و هر جا مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد، برای رفع آن اقدام شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری پروژه‌های گردشگری را دنبال کنند.

استاندار اصفهان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری در شرایط کنونی فقط به معنای ساخت هتل و ایجاد ظرفیت اقامتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند حفظ جریان اقتصادی، تقویت امید اجتماعی، توسعه دیپلماسی فرهنگی و تثبیت جایگاه اصفهان به‌عنوان یکی از کانون‌های تمدنی و گردشگری کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد استمرار این رویکرد، زمینه بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری اصفهان و تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.