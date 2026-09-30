  1. استانها
  2. اصفهان
۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

استاندار اصفهان: امضاهای طلایی نباید سد راه سرمایه‌گذاری گردشگری شود

استاندار اصفهان: امضاهای طلایی نباید سد راه سرمایه‌گذاری گردشگری شود

استاندار اصفهان گفت: توسعه گردشگری اصفهان نیازمند رفع موانع اداری و حذف امضاهای طلایی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از یک هتل در اصفهان که به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان طی یک سال گذشته دوره‌ای سخت و پرچالش را پشت سر گذاشت و تقریباً ۱۰ ماه از این دوره با شرایط دشوار همراه بود.

وی افزود: اصفهان در بسیاری از موضوعات و بحران‌های کشور در خط مقدم قرار داشت و در جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌ها، آشوب‌ها و اغتشاشات، جنگ رمضان، بحران آب، مشکلات کشاورزان و خشکسالی بی‌حدوحصر، فشارهای قابل توجهی را تجربه کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این شرایط موجب توقف استان نشد، گفت: اصفهان ایستاد و درخشید و مردم این استان با وجود تحمل دشواری‌ها، امید خود را حفظ کردند و برای ساختن آینده تلاش کردند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران، خیرین و فعالان عرصه تولید نیز در این دوره با وجود شرایط دشوار، فعالیت خود را متوقف نکردند و صبر، تاب‌آوری و اراده برای ساختن کشور را به نمایش گذاشتند.

جمالی‌نژاد گردشگری را یکی از پایه‌های تاب‌آوری ملی دانست و تصریح کرد: گردشگری می‌تواند معجزه وفاق و عاملی برای حفظ هویت، نشاط اجتماعی و استمرار جریان زندگی باشد و سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه در دوره‌های دشوار، نشانه‌ای از امید و میل به ساختن کشور است.

وی بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی را دارای پیام مهمی دانست و گفت: چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نشان می‌دهد هویت و نشاط جامعه در هیچ بن‌بستی متوقف نمی‌شود و اراده برای توسعه و ساختن همچنان وجود دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه گردشگری ایران در عرصه بین‌المللی، بیان کرد: هر استان کشور باید بتواند به یک سفارتخانه تمدنی تبدیل شود و لغو روادیدها، گشودن آغوش مهمان‌نوازی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند در کاهش ایران‌هراسی و توسعه دیپلماسی فرهنگی مؤثر باشد.

وی افزود: گردشگری یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیپلماسی برای معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران و ایجاد ارتباط میان ملت‌هاست و استان اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی گسترده، می‌تواند در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت گردشگری استان، گفت: در اصفهان تغییر ریل در حوزه گردشگری در حال شکل‌گیری است و یکی از محورهای این تغییر، توجه جدی به کیفیت میزبانی و رفع موانعی است که در مسیر توسعه این صنعت قرار دارد.

وی ادامه داد: امضاهای طلایی و فرآیندهای زائد اداری نباید به مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری تبدیل شود و تسهیل فرآیندهای اداری باید به یکی از الزامات توسعه این حوزه تبدیل شود.

استاندار اصفهان کیفیت زیرساخت‌های خدماتی را بخشی از اعتبار گردشگری استان دانست و تأکید کرد: بهداشت، آراستگی، وضعیت سرویس‌های خدماتی، نمازخانه‌های بین‌راهی و کیفیت مراکز اقامتی، مجموعه‌ای از مؤلفه‌هایی هستند که در حلقه نخست میزبانی از گردشگران قرار دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای استان در حوزه اقامت و گردشگری، افزود: اصفهان در زمینه ایجاد مراکز اقامتی باکیفیت ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و توسعه این زیرساخت‌ها باید در کنار ارتقای کیفیت خدمات و استانداردهای میزبانی دنبال شود.

جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: هیچ مشکلی نیست که قابل حل نباشد و باید همه موانعی که به‌عنوان سد یا مانع در مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری شناسایی می‌شوند، برطرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان در حوزه گردشگری باید به سمت تسهیل امور حرکت کند و هر جا مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد، برای رفع آن اقدام شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری پروژه‌های گردشگری را دنبال کنند.

استاندار اصفهان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری در شرایط کنونی فقط به معنای ساخت هتل و ایجاد ظرفیت اقامتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند حفظ جریان اقتصادی، تقویت امید اجتماعی، توسعه دیپلماسی فرهنگی و تثبیت جایگاه اصفهان به‌عنوان یکی از کانون‌های تمدنی و گردشگری کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد استمرار این رویکرد، زمینه بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری اصفهان و تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.

کد مطلب 6964038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها