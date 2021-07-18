به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته هفتادو چهارمین دوره از جشنواره فیلم کن با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد که رسانه هایی چون ورایتی، هالیوود ریپورتر، ددلاین و ایندی وایر به نقلِ متن و حاشیه این رویداد پرداختند که در ادامه تجمیعی از گزارش این رسانه ها را می خوانید.

جولیا دوکورنو دومین زن در تاریخ فیلم کن شد که نخل طلا را به دست آورد. وی این جایزه را برای فیلم «تیتان» از آن خود کرد. اولین بار جین کمپیون در سال ۱۹۹۳ موفق به کسب نخل طلای کن شده بود. وی جایزه خود را برای فیلم «پیانو» به طور مشترک با چن کایگه دریافت کرده بود.

در حالی که پیش از شروع مراسم پیشگویی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه برنده نخل طلای امشب «تیتان» خواهد بود، جولیا دوکورنو با آرامش تمام روی فرش قرمز حاضر شد.

اما مراسم دیشب یک شگفتی بزرگ داشت و آن این بود که مجری مراسم پس از اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد از اسپایک لی که به عنوان رییس هیات داوران در کنار گروه داورانش نشسته بود سوال کرد، شما امشب به ما خواهید گفت؟ چه کسی برنده نخل طلای کن می‌شود؟ و لی در نهایت سادگی از جا برخاست و در حالی که کمی گیج شده بود کاغذش را به دست گرفت و نام «تیتان» را اعلام کرد. این در حالی بود که اعضای هیات داوری سعی داشتند مانع وی شوند و باورشان نمی‌شد او اینقدر ساده برخورد کرده باشد. میزان ساده‌دلی او آنقدر بود که طاهر رحیم بازیگر فرانسوی و یکی از اعضای هیات داوری برخاست و او را در آغوش گرفت و بوسید و در گوشش احتمالاً گفت: الان وقت گفتنش نبود!

مجری مراسم دوریا تیلیر بازیگر فرانسوی بود که این سوال را از لی پرسید و پس از آن لی از وی خواست انگلیسی صحبت نکند تا سردرگمی ایجاد نشود.

بدیهی است که این سوء‌تفاهم اسپایک لی در معرفی برنده جایزه اول در تقریباً ابتدای مراسم موجب شد تا انفجاری در توییتر ایجاد شود و در عین حال تماشاگران در تئاتر لومیر کن را بسیار شگفت‌زده کند.

سیستم اهدای جایزه در جشنواره کن با حضور یک گروه مشترک از هیات داوران و میزبان برنامه و نیز فردی که باید نام برنده را به زبان آورَد، شکل می‌گیرد و زمانی که سرانجام طبق برنامه نوبت معرفی برنده نخل طلای کن رسید، اسپایک لی به عنوان اعلام کننده نام برنده گفت: در ۶۳ سال زندگی‌ام این را فهمیدم که هر کسی یک شانس دومی هم دارد، خب این شانس دوم من است و من برای اینکه همه چیز را به هم ریختم عذر می‌خواهم. این کار باعث شد هیجان و انتظار شب از بین برود. این عمدی نبود.

پس از آن شارون استون روی صحنه آمد تا جایزه برنده را به وی اهدا کند. خانم دوکورنو با توجه به اینکه غیرمنتظره از پیش نام خودش را به عنوان برنده شنیده بود بسیار هیجان‌زده بود.

اسپایک لی در کنفرانس مطبوعاتی پس از اهدای جوایز نیز گفت: هیچ عذری نمی‌توانم بیاورم. همه چیز را به هم ریختم. من طرفدار بزرگ ورزش هستم و مثل این است که یک نفر در پایان بازی، پرتاب آزاد را از دست بدهد یا بازیکنی ضربه مستقیم را خراب کند.

اما اینکه برنده زودتر از موعد توسط اسپایک لی اعلام شد تنها نخستین سورپرایز از تعداد زیادی از سورپرایزهای شب بود که شامل ۲ جایزه اشتراکی هم می‌شد.

وقتی دوکورنو برای دریافت جایزه خود حاضر شد، توصیف کرد که وقتی بچه بود هر سال مراسم کن را تماشا می‌کرد.

وی گفت: آن موقع مطمئن بودم که تمام فیلم‌هایی که جایزه می‌گرفتند باید ایده‌آل باشند چون روی صحنه رفته‌اند و امشب من روی همان صحنه هستم اما می‌دانم که فیلمم ایده‌آل نیست. اما فکر می‌کنم هیچ فیلمی از نظر فردی که آن را ساخته ایده‌آل نیست. حتی ممکن است بگویید مال من هیولاوار است.

دوکورنو با اشاره به اینکه «دنیا دارد بیشتر و بیشتر سیال می‌شود» از هیات داوران برای قبول کردن گوناگونی و برای «اجازه ورود دادن به هیولاها» تشکر کرد.

اوایل شب، هیات داوران جایزه‌ای را به هیولایی دیگر یعنی «نیترام» داده بود که تصویری غیرمعمول از کشتار جمعی را نشان می‌داد. نخستین برنده‌ای که جایزه دریافت کرد کیلب لندری جونز ستاره آن فیلم بود که آنقدر از حضور روی صحنه ترسید که سخنرانی نکرد.

کن امسال ۲ تساوی داشت که نخستین آنها اهدای جایزه ویژه هیات داوران به ۲ فیلم «زانوی احد» ساخته ناداف لاپید و «مموریا» ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول بود.

دومین تساوی هم در بخش جایزه بزرگ هیات داوران پیش آمد که باعث شد اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان» و یوهو کوئوسمانن با «اتاقک ۶» جایزه را به اشتراک بگذارند. جایزه این بخش توسط اولیور استون اهدا شد.