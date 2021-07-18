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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۲۲

تکلیف فیفادی آذر مشخص نیست

تقابل تیم‌های ملی فوتسال ایران و ایتالیا بعد از جام جهانی

تقابل تیم‌های ملی فوتسال ایران و ایتالیا بعد از جام جهانی

طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، تیم ملی فوتسال ایران در آبان به مصاف تیم ملی ایتالیا می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران شهریور امسال به مسابقات جام جهانی لیتوانی اعزام می‌شود و پس از آن تا مسابقات مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا که فروردین ۱۴۰۱ برگزار می‌شود، تورنمنت رسمی دیگری ندارد.

به جز جام جهانی، تا پایان سال ۲۰۲۱ دو «فیفادی» دیگر در فوتسال باقی مانده است؛ یکی از ۲۳ تا ۲۶ آبان و دیگری از ۲۲ آذر تا ۱ دی ۱۴۰۰.

به این ترتیب تیم ملی فوتسال ایران این فرصت را دارد که قبل از حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا، دیدارهایی تدارکاتی را پیش بینی کند و از فیفادی بهترین استفاده را ببرد.

در حال حاضر گفته می‌شود در فیفادی آبان، تیم ملی ایران توافقاتی با ایتالیا داشته و تیم ملی فوتسال ایران به مصاف ایتالیا خواهد رفت. البته این خبر هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

در فیفادی آذر که مدت زمان بیشتری دارد و ۱۰ روزه است، هنوز مسابقه‌ای برای تیم ملی برنامه ریزی نشده است.

در دو، سه سال اخیر بسیاری از کارشناسان بر ضرورت جوانگرایی در تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرده‌اند و به نظر می‌رسد این پروسه بعد از جام جهانی لیتوانی آغاز شود.

به این ترتیب استفاده از فیفادی ها برای انجام بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بین المللی و محک زدن بازیکنان جوان بهترین فرصت است که انتظار می‌رود کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال به راحتی از کنار آن عبور نکند.

کد مطلب 5260401

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