  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

مرادزاده: بوشهر پیشتاز حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی در معرض خطر است

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر گفت: استان بوشهر پیشتاز حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی در معرض خطر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورداری استان بوشهر از سواحل گسترده و زیستگاه‌های ارزشمند اظهار کرد:‌ این استان نقش کلیدی در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، به‌ویژه لاک‌پشت‌های دریایی ایفا می‌کند.

وی افزود: محیط‌زیست استان بوشهر عنوان برگزیده همایش ملی رویکردهای نوین در اقتصاد آبی و سومین سمپوزیوم ملی لاک‌پشت‌های دریایی ایران را کسب کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر بیان کرد: در این همایش گزارش جامع عملکرد پایش، شناسایی زیستگاه‌ها، اقدامات حفاظتی، آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی در زمینه حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی استان بوشهرارائه شد که مورد توجه و استقبال شرکت‌کنندگان و داوران قرار گرفت.

مرادزاده همچنین با اشاره به پیوند میان حفاظت از محیط‌زیست دریایی و توسعه پایدار اظهار کرد: رویکرد اقتصاد آبی زمانی موفق خواهد بود که حفاظت از اکوسیستم‌های حساس دریایی، از جمله زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های دریایی، به‌عنوان یک اصل اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر در پایان تأکید کرد: این اداره کل با تداوم برنامه‌های علمی، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، حفاظت از گونه‌های شاخص دریایی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر به‌دلیل اقدامات مؤثر، برنامه‌ریزی علمی و عملکرد موفق در حوزه پایش، حفاظت و مدیریت زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های دریایی، به‌عنوان برگزیده سومین سمپوزیوم ملی لاک‌پشت‌های دریایی ایران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

کد خبر 6753418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

