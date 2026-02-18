به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورداری استان بوشهر از سواحل گسترده و زیستگاه‌های ارزشمند اظهار کرد:‌ این استان نقش کلیدی در حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، به‌ویژه لاک‌پشت‌های دریایی ایفا می‌کند.

وی افزود: محیط‌زیست استان بوشهر عنوان برگزیده همایش ملی رویکردهای نوین در اقتصاد آبی و سومین سمپوزیوم ملی لاک‌پشت‌های دریایی ایران را کسب کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر بیان کرد: در این همایش گزارش جامع عملکرد پایش، شناسایی زیستگاه‌ها، اقدامات حفاظتی، آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی در زمینه حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی استان بوشهرارائه شد که مورد توجه و استقبال شرکت‌کنندگان و داوران قرار گرفت.

مرادزاده همچنین با اشاره به پیوند میان حفاظت از محیط‌زیست دریایی و توسعه پایدار اظهار کرد: رویکرد اقتصاد آبی زمانی موفق خواهد بود که حفاظت از اکوسیستم‌های حساس دریایی، از جمله زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های دریایی، به‌عنوان یک اصل اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر در پایان تأکید کرد: این اداره کل با تداوم برنامه‌های علمی، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، حفاظت از گونه‌های شاخص دریایی و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر به‌دلیل اقدامات مؤثر، برنامه‌ریزی علمی و عملکرد موفق در حوزه پایش، حفاظت و مدیریت زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های دریایی، به‌عنوان برگزیده سومین سمپوزیوم ملی لاک‌پشت‌های دریایی ایران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.