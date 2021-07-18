شنیدن روایت علی محمد مودب از «عاشقانه های پسر نوح»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، آلبوم موسیقی «عاشقانههای پسر نوح» با آهنگسازی و تنظیم امیرحسین سمیعی با اشعار و خوانش ادبی علی محمدمودب از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری به زودی منتشر خواهد شد.
نوازندگی ویولن این آلبوم را علیرضا دریایی، امین عطایی و حسین پارسافر را عهده دار بودهاند. همچنین علیرضا دریایی و حسین پارسافر نوازندگی ویولا، کریم قربانی و بهرنگ معتمدی نوازندگی ویولنسل، علیاصغر شمسآبادی نوازندگی کلارینت، حسین میرزایی نوازندگی هورن، فردینی لاهورپور نوازندگی نی عربی، فرناز خاکی نوازندگی سوپرانو، امیرحسین سمیعی نوازندگی سازهای ملودیکا، پیانو، گیتار باس و سوت را بر عهده داشته است.
آلبوم «عاشقانههای پسر نوح» در «استودیو آفتاب» ضبط شده است و گرافیست جلد آلبوم را انوشیروان مانی یا تصویرگری اردشیر رستمی انجام داده است.
در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است:
مجموعه شعر «عاشقانههای پسر نوح» اثر علیمحمد مودب است. وی که در طی این سالها مسئولیت موسسه شهرستان ادب را برعهده داشته، در این مجموعه برخی از دلمشغولیهای خود را در ارتباط با جهان و اتفاقات پیرامونش در قالب شعر بیان کرده است. دلمشغولیهای که برخی ریشه در محرومیتها و بعضی معضلات اجتماعی در داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشورمان دارد و برخی دیگر به واسطه اتفاقات ناگواری چون ظلم و تبعیض در سراسر دنیا برای شاعر پدیده آمده است و مودب که خود زاده تربت جام یکی از شهرهای محروم کشومان است، با درک این محرومیتها و تبعیضها با زبان زیبای شعر به نقد آنها پرداخته است.
اغلب سرودههای کتاب کوتاه و در عین حال صمیمی و اثرگذار هستند و به نظر میرسد همین صمیمیت موجود در تک تک اشعار موجود در کتاب باعث دلپذیرتر شدن آن برای مخاطبان شده است.
«عاشقانههای پسر نوح» یکی از برگزیدگان جایزه قیصر امینپور توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده و تاکنون دوبار تجدید چاپ شده است.
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