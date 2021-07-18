علی حدادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات کمآبی شهرستانهای غربی استان البرز اظهار کرد: پیرو جلساتی که از خرداد ماه سال گذشته تاکنون با وزیر نیرو و معاونین مربوطه داشتیم بحث اختصاص حقآبه سد طالقان برای ساوجبلاغ و نظرآباد به میزان ۲۵ میلیون مترمکعب برای این حوزه انتخابیه به تصویب رسید.
وی در خصوص آغاز خط انتقال آب طالقان از تصفیهخانه شهر جدید هشتگرد به نظرآباد بیان کرد: بر این اساس مخزن ۵ هزار مترمکعبی شهر نظرآباد با رعایت ارتفاع مورد نیاز پیشبینی شده است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس تصریح کرد: طی جلساتی که با استاندار البرز، مدیر کل راه و شهرسازی و مدیر کل منابع طبیعی و آبفای استان داشتیم، زمین مکانیابی و تحویل آبفای استان داده شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز کلنگ زنی مخزن ۵ هزار مترمکعبی شهر نظرآباد انجام میشود و انتظار میرود پیشبینیها و بسترهای لازم برای انتقال آب سد طالقان فراهم شود.
اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای خط انتقال آب طالقان به مخزن نظرآباد
حدادی گفت: ۱۵ میلیارد تومان برای خط انتقال آب طالقان به مخزن نظرآباد تخصیص داده شده است، همچنین اعتبار لازم هم برای مخزن پیشبینی شده است.
وی اظهار کرد: پیشبینی میشود این مخزن ظرف مدت ۶ تا ۸ ماه آینده آماده شود و مورد استفاده مردم منطقه برسد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس بیان کرد: مشکل آب شهر جدید هشتگرد، شهر هشتگرد و آب شرب شهر نظرآباد به توجه به جمعیت بیش از ۱۲۰ هزار نفری و تراکم جمعیت این شهرستان تأمین میشود.
وی متذکر شد: با راهاندازی این مخزن، آب شرب شهرهای یاد شده تا ۲۰ سال آتی تأمین خواهد شد و مشکلاتی در زمینه آب شرب برای این شهرها به وجود نخواهد آمد.
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