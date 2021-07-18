معرفی دبیر جشنواره بیست و چهارم تئاتر دانشگاهی در دولت سیزدهم

مجتبی جدی دبیر بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران که به تازگی برگزار شد، درباره وضعیت پرداخت کمک هزینه گروه‌های شرکت کننده در جشنواره که قرار بود با پایان جشنواره بیست و سوم پرداخت شود، به خبرنگار مهر گفت: هنوز کمک هزینه‌ها پرداخت نشده زیرا منتظریم تا برخی گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره اطلاعات بانکی خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا ما هم به وزارت علوم تحویل و کمک هزینه‌ها پرداخت شود.

وی یادآور شد: از آنجایی که باید یک لیست واحد به وزارتخانه ارائه دهیم تا کمک هزینه‌ها یکجا پرداخت شود، به خاطر برخی گروه‌ها که هنوز اطلاعات بانکی‌شان را ارائه نداده‌اند این کار انجام نشده است.

جدی درباره مبلغ کلی کمک هزینه گروه‌های شرکت کننده در بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، توضیح داد: وزارتخانه مبلغ ۲ تا ۳ میلیون تومان برای هر کدام از ۲۲ گروه شرکت کننده در جشنواره پرداخت می‌کند. هادی حجازی‌فر از داوران جشنواره نیز به ما اعلام کرد که همین مبلغ ۲ تا ۳ میلیون تومان را به صورت شخصی به کمک هزینه هر کدام از گروه‌ها اضافه می‌کند.

دبیر بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران درباره وضعیت معرفی دبیر دوره بیست و چهارم، گفت: روند انتخاب و معرفی دبیر زمان‌بر است زیرا باید در ابتدا فراخوانی منتشر و متقاضیان بر اساس آن فراخوان ثبت نام کنند و بعد از آن روند تأیید آنها انجام شود.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: فکر می‌کنم با توجه به زمان بر بودن انتخاب و معرفی دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، دبیر دوره بیست و چهارم در وزارت علوم دولت سیزدهم انتخاب و معرفی شود.