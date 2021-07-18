آغاز توزیع کارت کنکور کارشناسی‌ ارشد ۱۴۰۰ از ۳ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌ ورودی‌ مقطع کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال ۱۴۰۰ در نوبت صبح روزهای چهارشنبه ۶ مرداد ماه، پنجشنبه ۷ مرداد ماه و جمعه ۸ مرداد ‌ماه سال ۱۴۰۰ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

متقاضیان هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۷ تقاضانامه ثبت نامی آنان درج شده است.

کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از روز یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

متقاضیان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا متقاضیان باید شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

تبصره: آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر کدرشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته‌ شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه سازمان سنجش پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند.

زمان برگزاری آزمون رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) صبح روز چهارشنبه ۶ مرداد است.

آزمون‌ کدرشته‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ‌۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی‌) منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار می شود و متقاضیان هریک از این کدرشته‌ها باید براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه کنند.

محل برگزاری آزمون برای ۸ کدرشته امتحانی شامل کدرشته‌های امتحانی ۱۱۴۹‌،‌۱۱۴۷، ۱۱۵۰‌، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۷ ،۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ که ثبت‌نام آنها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطلاعیه‌ای که هریک از ارگانهای ذیربط صادر می کنند آزمون این کدرشته‌ها در تاریخ های پیش‌بینی شده برگزار خواهد شد.

برای این دسته از متقاضیان کارت شرکت ‌در ‌آزمون از طریق سازمان سنجش صادر نشده است.

متقاضیان درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده کردند، لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

چنانچه‌ زبان‌ خارجی‌ مندرج‌ در کارت‌ شرکت در آزمون با زبان‌ خارجی‌ انتخابی وی‌ که در ثبت‌نام‌ اینترنتی انجام شده (البته با توجه به مفاد مواد امتحانی)، مغایرت‌ دارد، یا در رابطه با معلولیت (نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی حرکتی) اختلافی مشاهده می کنند باید آن را اصلاح کنند.

متقاضیان ضروری است در روز دوشنبه ۴ مرداد تا سه شنبه ۵ مرداد از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره ۲ اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است).

در صورتی که‌ در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی (معدل براساس مفاد بند «ه‍» اطلاعیه سنجش) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام انجام شده، اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۸ مرداد منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در سایت سنجش مراجعه و موارد مربوط را اصلاح کنند.

متقاضیان شرکت‌کننده چنانچه متقاضی اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و موسسات غیرانتفاعی هستند لازم است در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته در این خصوص طبق اعلام این سازمان اقدام کنند.

تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا:

به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ که دچار بیماری کرونا شده‌اند (اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند) این سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است.

بر این اساس متقاضیانی که علائم بیماری آنها از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ بصورت قطعی تایید شده ، لازم است از روز دوشنبه ۲۸ تیر تا چهارشنبه ۳۰ تیر با مراجعه به سایت سازمان سنجش (بخش آزمون کارشناسی ارشد) فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را در بخش مورد نظر بارگذاری کنند.

متقاضیانی که این فرم را تکمیل کنند براساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت از سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستان های تعیین شده صرفاً در شهرهای محل آزمون به همراه سایر متقاضیان مبتلا به بیماری کرونا برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه سازمان سنجش اطلاعات متقاضیان آزمون را برای بررسی در سامانه ماسک به وزارت بهداشت ارسال می کند، درصورتیکه متقاضی در بازه زمانی مذکور دچار بیماری کرونا شده باشد و در سامانه خوداظهاری اعلام نکند اطلاعات وی از وزارت بهداشت اخذ خواهد شد. براین اساس انتظار دارد متقاضیان نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری سازمان اقدام لازم را بعمل آورند تا برنامه ریزی لازم در زمان مناسب برای تعیین حوزه امتحانی ایشان بعمل آید.