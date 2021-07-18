به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب آموزشی و مهارتی «من می‌توانم» در ۸ صفحه همراه با اشعاری سروده نفیسه صادق‌پور و تصویرگری مرتضی نیک‌آیین در نشر غنچه به چاپ رسید.

این کتاب شامل تمرین‌ها و بازی‌های اجرایی برای افزایش سطح دقت، تمرکز و هماهنگی چشم و دست در کودکان، طراحی و منتشر شده است. استفاده از این کتاب به تقویت انگشتان کودک در انجام حرکات ریز و ظریف کمک می‌کند. همچنین باعث ایجاد اعتماد به‌نفس، خودباوری و استقلال فردی برای انجام کارهای شخصی در کودکان خواهد شد.

کتاب «من می‌توانم» برای کودکان سه تا شش سال در نظر گرفته شده اما اگر کودکی در انجام مهارت‌های این کتاب،کُند یا کم‌توان باشد به معنای ناتوانی ذهنی و جسمی او نیست. بلکه با تداوم تمرین‌ها و همراهی پدر و مادر در اجرای مهارت‌های دست‌ورزی،کودک در انجام تکنیک‌ها و بازی‌های کتاب به توانایی لازم خواهد رسید.

از جمله مهارت‌هایی که کودک در مواجهه با این کتاب می‌آموزد، می‌توان از بستنِ زیپ، بندِ لباس،گره‌زدن بندِ کفش، چسب لباس و کفش، دکمه‌های لباس و گره‌زدن روبان نام برد.

اشعار موجود در حاشیه کتاب و متناسب با هر مهارت، ضمن ارتقای خلاقیت ذهنی کودک، این امکان را ایجاد می‌کند تا پدر و مادر یا مربی برای شخصیت‌های کتاب در هر صفحه نامی انتخاب کرده و ماجراهای مورد علاقه کودک را ساخته و روایت بکنند.

گفتنی است کتاب «من می‌توانم» با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در انتشارات غنچه به چاپ رسیده و علاقه‌مندان به تهیه این کتاب می‌توانند آن را از کتابفروشی‌ها و اسباب‌بازی‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور تهیه بکنند.