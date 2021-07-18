نظارت ۴ اکیپ دامپزشکی بر ذبح دام روز عید قربان در پلدختر

رسول حقگو کرموند روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ اکیپ ثابت و ۲ اکیپ سیار از کارشناسان دامپزشکی در روز عید قربان در راستای اطمینان از سلامت دام و رعایت بهداشت بر ذبح دام‌های قربانی در شهرستان پلدختر نظارت می‌کنند.

وی افزود: اکیپ‌های اداره دامپزشکی پلدختر، در ایام عید قربان در کشتارگاه‌های شهرهای پلدختر و معمولان به صورت ۲۴ ساعته با حضور کارشناسان بهداشت آماده نظارت بر دام‌های قربانی هستند.

رئیس اداره دامپزشکی پلدختر گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز این شهرستان و جلوگیری از شیوع و کنترل بیماری‌های واگیر و مشترک بین انسان و دام، اداره دامپزشکی بر ذبح بهداشتی دام‌های قربانی در روز عید قربان نظارت کامل دارد.

حقگو کرموند افزود: انتظار می‌رود به منظور حفظ سلامت و بهداشت جامعه، جلوگیری از انتقال بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان از قبیل بیماری‌های انگلی خطرناک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، همشهریان پلدختری از ذبح و قربانی دام در محلی خارج از کشتارگاه‌های دام به جد خودداری کنند.

وی یادآور شد: جهت رفاه حال همشهریان و به منظور نظارت بهداشتی بر دام‌های قربانی شده و با توجه به هماهنگی به عمل آمده، عوارض کشتار در کشتارگاه دام از افراد برای ذبح قربانی گرفته نمی‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی پلدختر افزود: همشهریان عزیز می‌توانند جهت هماهنگی و یا پاسخ به سوالات بهداشتی خود در روز عید سعید قربان در شهر پلدختر با شماره تلفن ۰۶۶۳۲۲۲۲۲۳۰ و در شهر معمولان با شماره تلفن ۰۹۱۶۵۵۳۳۳۲۰ تماس حاصل کنند.