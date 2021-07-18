واکسیناسیون ۸۰ درصدی افراد تحت پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه اکسیژن‌ساز به مراکز سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی بیان کرد: امروز حدود ۵۱ هزار نفر از سالمندان و معلولان و بیماران مزمن روانی در بیش از یک هزار مرکز شبانه روزی توسط موسسات غیردولتی و خیریه نگهداری می شوند. برای این عزیزان ماهانه به ازای هر فرد مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می شود که مجموع رقم ۱۰۰ میلیون تومان در ماه است که توسط دولت جمهوری اسلامی کمک می شود.

وی ادامه داد: ۵۵ هزار معلول شدید و غیر شدید در مناطل و توسط خانواده ها نگهداری می شوند که دولت مبلغ یک میلیون تومان حق پرستاری به هر فرد پرداخت می کند که در ماه مبلغ ۵۵ میلیون تومان را شامل می شود.

قبادی دانا اظهار کرد: در مجموع ماهانه ۱۵۵ میلیون تومان برای بیش از ۱۰۰ هزار سالمند و معلول پرداخت می شود. در کمتر کشوری چنین خدمتی ارائه می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه در خصوص واکسیناسیون افراد تحت پوشش مراکز شبانه روزی نیز گفت: از ابتدای شیوع کرونا در کشور در مراکز شبانه روزی با انجام پروتکل ها توانستیم شیوع بیماری را به حداقل برسانیم. ۸ هزار و ۵۰۰ نفر در مراکز ما به این بیماری مبتلا شدند و عمده عزیزان یعنی بیش از ۸ هزار نفر که عمدتاً هم در سنین بالا بودند بهبودی کامل را در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت و تحت مراقبت پرسنل در مراکز به دست آوردند و متاسفانه حدود ۵۰۰ نفر از معلول و سالمندان و بیماری روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی ما اقامت داشتند، فوت کردند.

قبادی دانا اضافه کرد: با تولید واکسن کرونا و دستیابی به آن اقدامات خوبی صورت گرفت و عزیزان در مراکز بهزیستی در اولویت اول قرار گرفتند و بیش از ۹۵ هزار دوز واکسن تا کنون تزریق شده است. بیش از ۸۰ درصد افراد تحت پوشش در مراکز بهزیستی و مراقبین آنها واکسن را دریافت کردند و حدود ۷۰ درصد کسانی که نوبت اول را دریافت کردند، نوبت دوم واکسن را نیز دریافت کردند.

قبادی دانا تصریح کرد: طی چهارماهه امسال نسبت به چهارماهه سال گذشته، ۹۱ درصد کاهش میزان ابتلا و ۸۳ درصد کاهش میزان مرگ و میر را در مراکز شبانه‌روزی شاهد بودیم و امیدواریم واکسیناسیون معلولان در منازل نیز در اولویت قرار گیرد. البته خوشحالیم که تمام سالمندان بالای ۶۰ سال واکسینه می‌شوند.

وی یادآور شد: در دوران کرونا، کمک‌های خوبی از دستگاه های غیردولتی داشتیم. بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان کمک بنیاد مستضعفان برای مددجویان بهزیستی بود که به صورت الکترونیکی و شفاف روی کارت بانکی جامعه هدف شارژ شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با قدردانی از کمک‌های نهادهای بین المللی به مددجویان بهزیستی گفت: لیست کمک های صندوق جمعیت ملل متحد منتشر شده است. هفته گذشته ۸۰۰ دستگاه اکسیژن ساز تهیه و تحویل بهزیستی شد و در ۱۸ استان مورد استفاده قرار گرفت و قرار است ۲۰۰ دستگاه دیگر در گمرک ترخیص شود.

قبادی‌دانا اضافه کرد: صد در صد جمعیت سالمندی در مراکز بهزیستی مورد واکسیناسیون قرار گرفتند اما ممکن است نیاز به اکسیژن مکمل باشند که در اختیار آنها قرار گرفت.

وی بیان کرد: ۱۱ میلیارد تومان هزینه هزار دستگاه برآورد شده که به سازمان بهزیستی کشور اهدا شده و بهزیستی در اختیار مراکز مربوطه قرار داده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ابلاغ سند ملی سالمندان به همه دستگاه‌ها اظهار امیدواری کرد: اجرای آن می تواند شرایط بهتری برای سالمندان رقم بزند.