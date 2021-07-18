الزام به ارائه گواهی اسقاط کامیون فرسوده در برابر واردات، لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی مدیرکل واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که ارائه گواهی اسقاط کامیون‌های فرسوده در برابر واردات کامیون‌های زیر ۳ سال ساخت، در صورت صرف نظر واردکننده از دریافت تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی، الزامی نیست.

در این بخشنامه آمده: در صورت عدم ارائه گواهی اسقاط در طول فرآیند انجام تشریفات گمرکی و قبل از ترخیص کامیون‌های مورد نظر به شرط پرداخت کامل حقوق ورودی و عدم احتساب تخفیف سود بازرگانی ۲۵ درصد، پذیرش و ترخیص کالا با رعایت کامل سایر مقررات بلامانع است. بدیهی است با توجه به انتقال ارائه مجوز مزبور به قبل از شماره گذاری، در صورت ارائه مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مهلت ماده ١٣٥ قانون امور گمرکی و با رعایت سایر مقررات استرداد تفاوت حقوق ورودی به میزان تخفیف پیش بینی شده میسر است.

گفتنی است بر اساس بند ث ماده ٣٠ قانون احکام دائمی کشور، واردات کامیون‌های زیر ۳ سال ساخت اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در صورتی که منجر به صدور گواهی اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده به ازای هر یک دستگاه وارداتی می‌شود، از تخفیف ۲۵ درصدی عوارض گمرکی برخوردار خواهد شد.

متن این بند از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرح زیر است:

ث. اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است.