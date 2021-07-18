پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا نیز شاهد فعالیت سامانه‌های ناپایدار جوی موسمی در جنوب کشور هستیم.

وی اضافه کرد: بر همین اساس در بخش‌هایی از مناطق جنوبی، مرکزی و ارتفاعات استان همراه با رشد ابرهای همرفتی، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت در مناطق مستعد، احتمال ریزش تگرگ نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان قسمتی ابری تا ابری همراه با غبار محلی، در مناطق جنوبی، مرکزی و ارتفاعات استان همراه با رشد ابر و در برخی ساعات وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای. فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب جنوب شرقی و فردا گاهی شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی ۴۰ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی و شرقی در هنگام وقوع ناپایداری طی امروز گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، امروز در سواحل جنوبی و مرکزی در هنگام وزش تندباد لحظه‌ای گاهی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.