پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروز و فردا نیز شاهد فعالیت سامانههای ناپایدار جوی موسمی در جنوب کشور هستیم.
وی اضافه کرد: بر همین اساس در بخشهایی از مناطق جنوبی، مرکزی و ارتفاعات استان همراه با رشد ابرهای همرفتی، وقوع ناپایداریهای موقت جوی به صورت رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظهای گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت در مناطق مستعد، احتمال ریزش تگرگ نیز دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان قسمتی ابری تا ابری همراه با غبار محلی، در مناطق جنوبی، مرکزی و ارتفاعات استان همراه با رشد ابر و در برخی ساعات وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش تندباد لحظهای. فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب جنوب شرقی و فردا گاهی شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی ۴۰ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی و شرقی در هنگام وقوع ناپایداری طی امروز گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، امروز در سواحل جنوبی و مرکزی در هنگام وزش تندباد لحظهای گاهی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
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