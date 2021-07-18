ظرفیت «آی سی یو» بیمارستان شهرضا تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طبیبیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با توجه به وضعیت فعلی کرونا در شهرضا، اظهار داشت: رشد سریع نوع جدید کرونا و کاهش پروتکل‌های بهداشتی باعث شده که شهرستان شهرضا در وضعیت قرمز پر خطر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کمتر از ۳۰ درصد در شهرضا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، افزود: بیمارستان امیرالمومنین (ع) وضعیت مناسبی ندارد چرا که جوانان و کودکان با کرونا دلتا درگیر شده‌اند و بخش آی سیو نیز تکمیل شده است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا شهرضا تصریح کرد: عده‌ای که نوبت واکسیناسیون آنها فرا رسیده اما برای این امر اقدام نمی‌کنند در واقع به جای استفاده از فرصت پیش آمده خود را در معرض خطر ابتلاء به کرونا قرار می‌دهند.

وی بیان داشت: گروه شغلی ۲ و ۳ و ۴ محدود و تعطیل می‌شود اما منتظر تصمیم اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا این کشور هستیم.

طبیبیان با توجه به ممنوعیت خودروهای غیر بومی به شهرستان، گفت: ورود پلاک‌های غیر بومی به شهرستان ممنوع و همچنین ورود پلاک‌های بومی به دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها ممنوع است؛ از ساعت ۲۲ الی ۳ بامداد تردد خودروها در سطح شهر مجاز نیست و شامل جریمه خواهند شد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا شهرضا از تعطیلی جمعه بازار و امامزاده شاهرضا خبر داد و گفت: تمامی ناوگان‌های اتومبیلی و جایگاه‌های سوخت موظف هستند که پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر از قبل رعایت کنند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی تنها راهی که می‌توان از طریق آن بر بیماری کرونا غلبه و از ابتلای به آن جلوگیری کرد، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اصول پیشگیرانه است.