سرامیک بُر با کیفیت و قیمت مناسب در ابزار مجید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فروشگاه ابزار مجید از معتبرترین نمایندگیهای فروش سرامیک بر با کیفیت و قیمت مناسب در برندهای معتبر شارک، ایوا و سدیما است که با کیفیت تضمینی تمامی صفحات برشی مورد نیاز مشتریان را در سایزهای مختلف و مورد تقاضای آنها آماده کرده و در کوتاهترین زمان ممکن به سراسر کشور ارسال میکند.
با توجه به کاربردهای سرامیک و انواع سنگهای تزئینی در معماری، استفاده از ابزارآلات دقیق برش این سنگها برای فعالان این صنعت بسیار لازم و ضروری است، این دستگاهها برحسب برش سنگها و دقت آنها در انواع مختلف عرضه میشوند. در تعریف سرامیک بر میتوان گفت تیغه الماسه یا سرامیک بر صفحاتی مسطح هستند که در ضخامتهای مختلف متناسب با انواع سنگهای سرامیکی عرضه میشوند و با استفاده از آنها به سادگی میتوان این سنگها را با توجه به نیاز خود در ابعاد و اندازههای مختلف برش داد.
از مهمترین مزایای استفاده از این تیغههای الماسه میتوان به دقت و کیفیت بالای برش اشاره کرد که کوچکترین شکستگی و لب پر شدن سنگها با استفاده از آن وجود نخواهد داشت که این موارد در کیفیت کار اجرایی تاثیر بسیار بالایی دارد. در ساخت انواع سرامیک بر یا صفحات برشی از ترکیبات چسب، رزین و دانههای سایشی استفاده میشود و تمامی کیفیت این دیسک ها به نوع و اندازه دانهها، کیفیت چسب و رزین وابسته است و مقاومت آنها بر حسب نوع و اندازه دانههای سایشی تعیین میشود که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
دانه اکسید آلومینیوم: مناسب برای برش و لایه برداری از آهن و فولاد، دانه کاربید سیلیکون: قویترین و مقاومترین دانه سایشی و مناسب برای لایه برداری فلزات سخت، سرامیک اکسید آلومینیوم: مناسب برای برش سرامیک، سنگ، لاستیک، پلاستیک و مواد غیر آهنی. دانه اکسید آلومینیوم و ریز کونیوم: برای برش و لایه برداری فولادهای سخت، بنابراین مناسبترین نوع صفحات سرامیک بر از دانههای سایشی سرامیک اکسید آلومینیوم در سایزهای مختلف تولید میشوند و بر حسب افزایش سایز دانهها این تیغهها قدرند صفحات ضخیمتری را برش دهند. شعب نمایندگی فروش سرامیک بر ارزان و با کیفیت سال هاست که امکان دسترسی مستقیم و بی واسطه مشتریان را در سراسر کشور به این محصولات به صورت آنلاین فراهم کرده اند و تمامی سفارشات مشتریان را در کوتاهترین زمان ممکن به سراسر کشور ارسال میکنند که از معتبرترین و خوشنام ترین آنها میتوان فروشگاه ابزار مجید را نام برد که سالهاست با عرضه محصولات با کیفیت و بادوام توانسته اعتماد و رضایت مشتریان را جلب نماید.
قیمت سرامیک بر با کیفیت
پیش تر در رابطه با عوامل موثر در کیفیت و دسته بندی تیغههای سرامیک بر توضیح داده شد، که این عوامل شامل رزین ها، دانههای سایشی و چسب میشود و به موازات افزایش سایز دانههای برشی و کیفیت مواد و متریال مصرفی، قیمت سرامیک بر نیز تغییر میکند. انواع تیغه یا صفحههای سرامیک بر در سایزهای مختلف تولید و عرضه میشوند و با افزایش سایز و قطر تیغههای الماس این صفحات برشی قیمت سرامیک بر نیز افزایش پیدا میکند، البته پارامترهای دیگری نظیر برند سازنده، کیفیت تولید و سبک طراحی و تولید این قطعات نیز در تعیین قیمت سرامیک بر بی تاثیر نخواهند بود و متقاضیان این صفحات با کیفیت برشی میتوانند با مراجعه به مراکز معتبر و نمایندگیهای عرضه ابزارآلات کار انواع دیسکهای سرامیک بر را با قیمت مناسب و کیفیت بالا خریداری نمایند.
انواع دیسک سرامیک بر
انواع دیسک سرامیک بر را بر حسب سایز برش و اندازه دانههای سایشی در گروههای انواع دیسکهای سرامیک بر ۱۱.۵، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و غیره عرضه میشوند و با توجه به سایز و قطر سنگها از آنها برای برش انواع سرامیک استفاده میشود. این دیسکهای برشی در هنگام کار به صورت دورانی با قطعات سرامیک برخورد کرده و این سنگها را به سادگی در ابعاد و اشکال مختلف برش میدهد، به عنوان مثال برای سرامیک کردن لبه دیوارها و یا قسمتهایی از کف و نمای ساختمان که امکان استفاده از سنگهای استاندارد را ندارند با استفاده از این دیسکت ها میتوان کیفیت اجرای کار و دور ریز آن را کاهش داد. انواع دیسک سرامیک بر را پس از ایجاد اصطکاک بالا با سنگها و از بین رفتن دانههای سایشی میتوان با دیسکهای جدیدتر به سادگی تعویض نمود. دستگاههای فرز، مینی فرز، پروفیل بر و غیره از جمله دستگاههایی هستند که میتوان انواع تیغه الماسه سرامیک بر را بر روی آنها نصب کرد و انواع فعالیتهای تزئینی و معماری ساختمان را با استفاده از سنگهای تزئینی با دقت و کیفیت بسیار بالا به انجام رساند، لازم به ذکر است که انواع صفحات برشی با سایزهای ۱۱.۵، ۱۸ و ۲۳ سانتی متر از پرکاربردترین دیسکهای سرامیک بر هستند که در بازارهای خرید و فروش صفحات برشی متقاضیان بسیاری دارد.
کاربرد دیسک سرامیک بر
قطع دقیق، بدون پرش، دقت، کیفیت و سرعت بالا از مهمتری ویژگیث های انواع صفحات سرامیک بر هستند که سبب استفاده گسترده آن در میان سنگ کاران و طراحان نمای خارجی و داخلی ساختمان شده است، زیرا با استفاده از آن انواع سنگهای سرامیکی، گرانیتی و مرمر را بر حسب قطر و ضخامت صفحات میتوان با کیفیت بسیار بالایی برش داده و در اصطلاع یک خروجی بسیار تمیز و با کیفیت را به مشتریان ارائه داد. تزئین نمای ساختمانها، برش سنگ برای لبه دیوارها، کفپوشهای ساختمانی، دیواره گرانیتی آشپزخانه و بسیاری موارد دیگر از جمله موارد کاربرد دیسک سرامیک بر هستند که با مراجعه به فروشگاه اینترنتی ابزار مجید میتوان آنها را با تضمین کیفیت در سایزهای متنوع و با برندهای ایوا، شارک و سدیما خریداری کرده و مورد استفاده قرار داد.
خرید سرامیک بر با کیفیت با قیمت مناسب
دیسکت های سرامیک بر، گرانیت بر و غیره که در قطرهای مختلف با ابعاد و سایزهای متنوع تولید میشوند و اغلب ساخت کشور کره و فرانسه هستند، از کیفیت، دوام و عملکرد بسیار خوبی برخوردارند و در بازارهای داخلی طرفداران بسیار زیادی را به خود اختصاص داده اند. اما همچنان یکی از مهمترین توصیههای خرید سرامیک بر با کیفیت با قیمت مناسب مراجعه به نمایندگیهای معتبر عرضه کننده این ابزارآلات ساختمانی است که کیفیت و اصالت محصولات خود را همواره تضمین میکنند و از طرفی با مراجعه به آدرس وب سایت فروشگاه ابزار مجید میتوان با ارزانترین قیمت صفحات برشی سرامیک بر را در برندهای معتبر و پر متقاضی خریداری کرد، زیرا عرضه این محصولات در این مراکز به صورت مستقیم و اینترنتی میباشد و از سراسر کشور و به سادگی میتوان به روشهای تلفنی و یا آنلاین نسبت به ثبت سفارش خرید سرامیک بر ارزان و باکیفیت اقدام نمود. ارسال فوری و مطمئن کالا به سراسر کشور همراه با ضمانت نامه اصالت کالا از مهمترین خدماتی است که این مراکز معتبر در اختیار متقاضیان میگذارد و اعتبار این مراکز معتبر فروشگاهی را در بین فعالان این عرصه دو چندان کرده است.
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