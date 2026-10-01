پروژه سالن علامه فرزان بیرجند به مدار تکمیل برگشت

محمود رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما از ابتدا، توجه به زیرساخت‌های فرهنگی بوده و در این زمینه تکمیل سالن علامه فرزان در دستور کار قرار دارد.

وی، افزود: از سال ۱۳۹۶ و پس از وقوع حادثه، عملیات بهسازی سالن علامه فرزان آغاز شد و این روند تا حدود چهار سال قبل ادامه داشت، اما پس از آن متوقف شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در اواخر سال ۱۴۰۴ و در تاریخ ۲۹ اسفندماه، با مساعدت مسئولان، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای سالن علامه فرزان اختصاص یافت و روند تکمیل این مجموعه مجدداً آغاز شد.

رمضانی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی استاندار خراسان جنوبی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبلغ ۹۰ میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز سالن اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: استانداری نیز ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته است.

رمضانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارتخانه گفت: جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله دکتر بهدانی و مدیرکل بودجه وزارتخانه برگزار شد و در این جلسه موضوع تأمین اعتبار برای تکمیل و تجهیز سالن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: اعتبارات پیش‌بینی‌شده صرفاً در حد قول و وعده نیست، بلکه در چارچوب اعتبارات سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ پیش‌بینی و فرآیندهای مربوط به آن طی شده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: با تخصیص و تحقق این اعتبارات و در صورت پیشرفت امور مطابق برنامه، امیدواریم سالن علامه فرزان طی یک سال آینده تکمیل، تجهیز و آماده بهره‌برداری شود.

وی افزود: تکمیل این سالن می‌تواند بخشی از نیاز استان به زیرساخت‌های مناسب فرهنگی و هنری را پاسخ دهد و زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و رویدادهای مختلف را در خراسان جنوبی فراهم کند.