تشکیل شورای کودک و نوجوان در معاونت سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، حمید شاه آبادی معاون سیما امروز یکشنبه ۲۷ تیر پس از بازدید از بخش های مختلف شبکه کودک در جمع مدیران این شبکه گفت: عزم جدی و توجه ویژه به حوزه کودک طی سال های اخیر در فضای رسانه ملی صورت گرفته است و ریاست محترم سازمان صداوسیما هم عنایت خاصی به این بخش داشته اند.

وی تاکید کرد: با توجه به اقدامات پنج سال گذشته می توان گفت که بنا براین است تا حد مقدورات به این گروه سنی توجه ویژه ای شود و شواهد حاکی از این امر است.

شاه آبادی نگاه بلندمدت به تولیدات رسانه ای برای این قشر را ضروری دانست و گفت زیرساخت محتوایی لازم فراهم شده است.

معاون سیما با تاکید بر اینکه خوشبختانه در حوزه برنامه سازی کودک، مراقبت های ویژه و تخصصی صورت می گیرد بیان کرد: با توجه به تولیدات شبکه پویا و نهال، تولیدات ما به استانداردهای تربیت اسلامی نزدیک است و آن چه تولید می شود و یا از طریق تامین بدست می آید، مراقبت ها و صیانت های حاصل از ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی را دارد.

شاه آبادی یادآور شد: در تولیدات حوزه کودک و خردسال، جریان ساز بودن و تاثیرگذاری مهم است و برنامه سازان باید این را مدنظر قرار دهند.

معاون رئیس سازمان در امور سیما ادامه داد: به لطف خدا و با تلاش همکاران، این مجموعه، هم از لحاظ کیفیت برنامه ها و هم ازحیث کمیت مخاطبان حوزه کودک در جایگاه مطلوبی قرار دارد اما باید به فکر ارتقا و تقویت آن باشیم.

وی در همین راستا عنوان کرد: برای این کار لازم است مراکز مرتبط با حوزه کودک و نوجوان همراه و همگام شوند که برای این منظور وجود شورای کودک و نوجوان در معاونت سیما ضروری است و مدیران شبکه های کودک و امید و رئیس مرکز پویانمایی صبا باید کارهای مشترک منجر به هم افزایی را در دستور کار قرار دهند.

شاه آبادی تأکید کرد: با استفاده مناسب و اصولی از شخصیت های خلق شده، می توان برای انتقال مفاهیم، پیام ها و برند سازی شخصیت های محبوب ایرانی اسلامی بهره برد.

وی درباره استفاده بهینه از فرصت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هم اظهار کرد: تقویت و حضور موثر در فضای مجازی به راهکار مدون نیاز دارد و برای امتداد پیام در این فضا باید با برنامه ریزی دقیق تری به عمل آید.

معاون سیما با تأکید بر افزایش تولیدات مرکز پویانمایی صبا، گفت: آثار تولید شده توسط این مرکز باید در ساعات طلایی این شبکه، روی آنتن برود و سهم تولیدات آن بیشتر در معرض دید عموم قرار گیرد.

شاه آبادی یادآور شد: حوزه تولیدات فرهنگی کشورمان عملکرد چندان خوبی در زمینه تولید پویانمایی سینمایی نداشته است. با توجه به امکانات سازمان صداوسیما، امکان حمایت بیشتری از این تولیدات توسط رسانه ملی وجود دارد و ما می توانیم ذائقه سازی کنیم و در یک بازه زمانی چند ساله به تولیدات باکفیت پویانمایی سینمایی برسیم.

در این نشست سرشار مدیر شبکه کودک گزارشی از اقدامات، برنامه های شاخص و در حال تولید ارائه کرد و برخی از مدیران این شبکه نیز به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود پرداختند.