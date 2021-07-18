استانداربرای شتاب گرفتن پارک موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی وعده داد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ تیرماه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس طی گفتگویی با خبرنگار مهر در زمینه آخرین اقدامات پروژه پارک موزه دفاع مقدس از رسانه‌ها درخواست کرده بود: از متولیان امر و استاندار پیگیر شوند که در زمینه جذب اعتبارات ملی برای پروژه چه اقدامی صورت گرفته است.

امروز استاندار خراسان جنوبی در واکنش به این درخواست از روند اجرایی پارک موزه دفاع مقدس بازدید کرد و گفت: با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، روند احداث پروژه باغ موزه دفاع مقدس شتاب می‌گیرد.

حمید ملانوری با بیان اینکه باغ موزه دفاع مقدس، از بزرگترین مراکز فرهنگی و تفریحی استان است، ادامه داد: تاکنون زمین مورد نیاز و نقشه کار تهیه شده و مقدمات کار برای اجرای عملیات عمرانی فراهم شده است.

وی هدف از این بازدید را اطلاع از روند اجرای کار و پیشرفت فیزیکی پروژه عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا برای شتاب گرفتن روند پروژه همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با هم افزایی دستگاه‌ها باغ موزه دفاع مقدس به عنوان یک مرکز فرهنگی و تفریحی به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد و مردم استان و مسافران بتوانند از این فضا بهره ببرند.

ملانوری تأکید کرد: این موزه به جهت اینکه بر پایه معرفی واقعیت‌های دفاع مقدس، ایثارگری‌هایی که مردم در طول ۸ سال دفاع مقدس داشته‌اند و مبارزات دوران پیروزی انقلاب احداث می‌شود، بسیار ارزشمند است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: باغ موزه دفاع مقدس در معرفی قطعه‌ای مهم از تاریخ انقلاب اسلامی نقش دارد و به عنوان مرکزی برای آشنایی نسل‌های آینده با فرهنگ ایرانی اسلامی و انتقال آموزه‌های شهادت، ایثار، از خود گذشتگی، صبر و گذشت خواهد بود.

باغ موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی در سال ۸۵ کلنگ احداث آن به زمین زده شد اما به دلیل مشکلات اعتباری پس از ۱۴ سال هنوز پیشرفتی در عملیات عمرانی نداشته است و به نظر می‌رسد فقط بعد از طرح مشکلات در رسانه‌ها مسئولان به انجام کارهای نمایشی و وعده اکتفا می‌کنند.

از ۳۱ استان کشور تاکنون ۲۵ استان مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خود را به بهره‌برداری رسانده‌اند اما متأسفانه خراسان‌جنوبی همچنان در پیچ و خم‌های وعده‌های اعتباری برای این پروژه سرگردان مانده است.