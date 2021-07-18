انهدام کاروان موتوری مسلح مواد مخدر در خراسان جنوبی/ هلاکت ۲ شرور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار ناصر فرشید بیان داشت: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر تحرک اشرار مسلح و کاروان موتوری قاچاقچیان مواد مخدر در بخش های کویری شرق استان خراسان جنوبی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: شب گذشته تیم های عملیاتی یگان تکاوری امام حسین «دیهوک» خراسان جنوبی با اجرای طرح های عملیاتی اطلاعاتی و شناسایی دقیق تردد و تحرکات قاچاقچیان مواد مخدر، یک کاروان موتوری اشرار مسلح به استعداد ۳ دستگاه موتورسیکلت تیزرو را در محور کویری «خور به خوسف» شناسایی کردند و به راکبان آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: راکبان موتورسیکلت ها به اخطار ماموران توجه نکردند و به محض مشاهده مأموران پلیس به سمت آنها تیراندازی کردند که در تبادل آتش بین پلیس و اشرار مسلح ۲ شرور به هلاکت رسید و ۲ موتورسیکلت نیز توقیف شد.

سردار فرشید با اشاره به اینکه با برتری حجم آتش پلیس، قاچاقچیان مواد مخدر با برجای گذاشتن ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و سلاح و مهمات سبک و سنگین خود با یک موتورسیکلت متواری شدند، تصریح کرد: عملیات پلیس برای دستگیری قاچاقچیان متواری شده ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال بالغ بر ۲۵ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شده است؛ خاطرنشان کرد: پلیس با هوشیاری کامل با هرنوع تحرکی که باعث ناامنی منطقه شود مقابله خواهد کرد و در راه مبارزه با اشرار مسلح و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی طبق قانون بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.