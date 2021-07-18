موشک پاتریوت آمریکایی از خاک استرالیا شلیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش آمریکا اعلام کرد که برای اولین بار موشک های سامانه پدافندی «پاتریوت» این کشور را از خاک استرالیا، در جریان رزمایش مشترک «طلسم شمشیر ۲۱» (Talisman Sabre ۲۱)، شلیک کرده است.

واحدهای پدافند هوایی و موشکی پاسیفیک ارتش آمریکا با همکاری همتایان خود در ارتش استرالیا، برای اولین بار موشک پاتریوت زمین به هوا را در خاک این کشور شلیک کردند.

نظامیان آمریکایی مستقر در ژاپن و جزیره «گوام» از موشک های پاتریوت علیه اهداف پهپادی استفاده کردند. این رزمایش تا ۳۱ جولای (۹ مرداد) ادامه خواهد داشت.

رزمایش مشترک آمریکا-استرالیا امسال با حضور کانادا، ژاپن، نیوزیلند، انگلیس و کره جنوبی در حال برگزاری است. در مجموع، ۱۷ هزار شرکت کننده در این رزمایش حضور دارند. فرانسه، آلمان، هند و اندونزی نیز به عنوان ناظر این رزمایش دعوت شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا و استرالیا در ۵ جولای (۱۴ تیر) رزمایش مشترک خود را در کویین لند و بخش هایی از شمال استرالیا آغاز کردند. این مانور که هر دو سال یک بار انجام می گیرد امسال پذیرای ژاپن به عنوان مهمان ویژه ای است که برای نخستین بار به بهانه افزایش تنش با رقیب آسیایی خود، چین، به مانور نظامی طلسم شمشیر پیوسته است.