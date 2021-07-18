کاهش ۳۰ درصدی جابجایی مسافر در استان ایلام به دلیل کرونا

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی حمل و نقل است، حمل و نقل در تمام امورات زندگی ما نقش بسزا و بی بدیلی را دارد.

وی اضافه کرد: حمل و نقل استان با توجه به جوان بودن ناوگان، بالاتر از حد متوسط کشوری قرار دارد، هم اکنون ۱۲۷ شرکت حمل و نقل فعال در زمینه حمل کالا و مسافر در استان فعال است.

دلخواه با اشاره به اینکه ۷۴ شرکت مسافری و ۵۳ شرکت حمل و نقل بار و کالا در استان فعال است، افزود: حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ ناوگان حمل و نقل باری و مسافری در استان فعال است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام عنوان کر: در حمل و نقل عمومی همچنین یک هزار و ۲۷۰ دستگاه مسافری و سه هزار و ۲۰۰ دستگاه باری و هفت هزار وانت بار در استان فعال هستند، حدود هفت هزار راننده در استان کارت هوشمند خود را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۲.۵ میلیون تن کالا توسط ناوگان باری در سطح استان حمل، همچنین سالانه حدود ۶ میلیون مسافر در استان جابجا می‌شود.

حمل سه هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی به استان ایلام

دلخواه افزود: در این شرایط کرونایی تقریباً حمل مسافر در استان ایلام حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام افزود: در محورهای استان نیز سالانه بیش از ۳۰ میلیون تردد صورت می‌گیرد، حدود ۱۲۰ دوربین نظارتی و تصویری ثبت تخلف در راه‌ها و محورهای مواصلاتی استان فعال هستند.

دلخواه عنوان کرد: با توجه به اینکه حمل کالاهای اساسی از بنادر هم اکنون وجود دارد، نیاز است رانندگان در بخش حمل و نقل همتی به خرج دهند که این بارها هر چه سریع‌تر تخلیه شود و به دست مصرف کننده ها برسد.

وی گفت: سهمیه ۶۰ سرویس در روز برای استان ایلام درنظر گرفته شده که بارها از بنادر به استان حمل شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام بیان کرد: حدود سه هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا سهم استان ایلام است که بیش از نصف این مقدار تاکنون حمل شده است.