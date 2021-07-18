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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰

معاون وزیر جهاد:

صنعت شیلات نیازمند بهره‌مندی از تکنولوژی و دانش روز است

صنعت شیلات نیازمند بهره‌مندی از تکنولوژی و دانش روز است

رئیس سازمان شیلات گفت: در تمام بخش‌های شیلات نیاز به دانش روز جهان احساس می‌شود و بسیاری از مشکلات صنعت شیلات بدون ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی حل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نبی‌الله خون‌میرزایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در ششمین همایش ملی و نمایشگاه خاویار و صنایع وابسته اظهار کرد: توسعه پرورش ماهیان خاویاری و حفاظت از ذخایر خاویار کشور همواره از مسائل مهم و ارزشمند ایران بوده است.

وی افزود: اعتبار خاویار ایران در جهان، از دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی کشور است و ارزش افزوده فراوانی برای ما در بر خواهد داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: باید هم پاسداری از محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار دهیم و هم به دفاع از خاویار ایرانی پایبند باشیم و باعث تنزل آن نشویم.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور داریم، این ماهی را در ۲۱ استان کشور پرورش می‌دهیم و این اقدام قابل توسعه به تمام استان‌های کشور است.

خون میرزایی با بیان این که سازمان شیلات ایران متعهد به توسعه ماهیان خاویاری بوده و طبق برنامه توسعه‌ای کشور پیش رفته‌است، خاطرنشان کرد: عملکرد ۸ ساله دولت تدبیر و امید به لحاظ گسترش پهنه، تعداد مزارع و میزان تولید نشان دهنده پایبندی به این برنامه است و افق روشنی پیش روی این صنعت قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و حضور سرمایه‌گذاران، تجار و بازرگانان در این عرصه، شاهد گسترش این صنعت باشیم.

خون‌میرزایی با اشاره به این که در تمام بخش‌های شیلات نیاز به دانش روز جهان احساس می‌شود، گفت: بسیاری از مشکلات موجود در راه صنعت شیلات بدون ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی برطرف نخواهد شد.

در پایان این مراسم، از تمبر یادبود روز گرامی داشت خاویار ایران، توسط رئیس سازمان شیلات ایران رونمایی شد.

کد مطلب 5260733

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