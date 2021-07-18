«شورای صنفی نمایش» خروجی تازه نداشت/ دلیل تاخیر در اکران ۳ فیلم

مرتضی شایسته سخنگو و دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز ۲۷ تیرماه گفت: بنا بر جلسه امروز قرار شد فیلم سینمایی «سیاه‌باز» ساخته حمید همتی، «قصه عشق پدرم» ساخته محمدرضا فرجی و «مدیترانه‌» ساخته هادی حاجتمند از چهارشنبه این هفته روی پرده بیایند.

وی درباره دلیل تاخیر در اکران برخی از فیلم‌ها از جمله «سیاه باز»، «مورچه خوار» و «زد و بند» که در جلسه قبلی این شورا درباره اکران آن‌ها تصمیم‌گیری شده بود بیان کرد: به دلیل شرایط کرونایی سینماها در اکران این فیلم‌ها تاخیر افتاده است.

شایسته در پایان درباره تقاضای فیلم‌ها برای اکران در ماه محرم اظهار کرد: تاکنون هیچ فیلمی برای نمایش در این بازه متقاضی اکران نشده است.