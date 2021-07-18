ورود زائران خارجی به فرودگاه بین المللی نجف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع؛ «لؤی الیاسری»، استاندار نجف اشرف، از آغاز ورود زائران عرب و خارجی به این استان برای انجام زیارت خبر داد.

وی تأکید کرد که تا نیمه شب شنبه (۱۷ ژوئیه) ۲۷ پرواز حامل حدود هزار زائر در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف فرود آمده و این آمار رو به افزایش خواهد بود.

الیاسری اعلام کرد که این سفرها پس از مصوبه اخیر دولت عراق درباره تقویت زیارت‌های دینی انجام شده و تا زیارت اربعین ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد که فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف همه تدارکات امنیتی و خدماتی و بهداشتی لازم برای تأمین خدمات برای زائران و رعایت پروتکل‌های بهداشتی لازم را انجام داده است.

الیاسری همچنین خبر داد که تماس‌هایی با دفتر نخست‌وزیر برای افزایش تعداد روزهای اقامت زائران از ۷ روز به ۱۵ روز برقرار شده است و این موضوع در حال بررسی است.

پیش از این «حسن ناظم»، وزیر فرهنگ و گردشگری و آثار باستانی عراق، از ورود اولین کاروان زائران به نجف اشرف خبر داده بود.

براساس بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیر عراق در راستای تقویت گردشگری دینی در این کشور، هر زائری که وارد عراق می‌شود باید با هزینه خود در فرودگاه‌های بغداد و نجف اشرف آزمایش PCR بدهد و در صورت مثبت بودن آزمایش وارد قرنطینه شود.

همچنین زائران بیشتر از ۷ روز اجازه ماندن در خاک عراق را ندارند.

این بیانیه درباره صدور روادید برای زائران تأکید کرده که زائران باید به صورت گروه‌های حداقل ۵ نفره و با ضمانت یک شرکت گردشگری مورد تأیید سازمان گردشگری عراق درخواست روادید بدهند و شرکت مزبور موظف به تنظیم برنامه کامل برای زائران شامل آزمایش، تردد در عراق، رزرو محل اقامت، تأمین غذا و بهداشت است.