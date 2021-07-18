صدور و تمدید ۸۶۹ مجوز در حوزه صنایع‌ دستی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم حاجی ابراهیمی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در راستای اجرای طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سه‌ ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۶ مجوز مشاغل خانگی شامل ۴۲ فقره مستقل و چهار فقره پشتیبان در حوزه صنایع‌دستی استان گلستان صادر شده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: همچنین با توجه به اهمیت حوزه صنایع‌دستی در حمایت از کالای ایرانی و بحث اشتغال‌زایی آن و پیگیری‌های انجام شده توسط کارشناسان صنایع‌ دستی، در سه‌ ماهه اول سال گذشته ۶۶۱ پروانه تولید انفرادی، ۲۱ پروانه تولید کارگاهی و ۱۴۱ کارت شناسایی توسط این معاونت صادر و یا تمدید شده است.

وی اضافه کرد: این تعداد مجوز برای متقاضیانی که دارای تخصص، تجربه و آشنایی به فرآیند تولید و توانایی ساخت محصول دریکی از رشته‌های صنایع‌دستی بوده‌اند، صادر و تمدیدشده است.

حاجی‌ابراهیمی درزمینه نحوه فعالیت‌های کارگاهی و انفرادی بیان کرد: پروانه تولید انفرادی برای هنرمندانی است که برای خود اشتغال خانگی ایجاد کرده و در کارگاه‌های فعال خانگی خود محصولات صنایع‌دستی تولید و از طریق بازاریابی، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسانند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: همچنین پروانه تولید کارگاهی اختصاص به آن دسته از هنرمندانی دارد که در کارگاه خود حداقل یک نفر را مشغول به فعالیت کرده و محصولات صنایع‌دستی را به‌صورت عمده تولید و به بازار عرضه می‌کنند.