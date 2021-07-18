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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۶

آغاز اردوی پنجم انتخابی تیم ملی والیبال بانوان

آغاز اردوی پنجم انتخابی تیم ملی والیبال بانوان

اردوی پنجم انتخابی تیم ملی والیبال زنان آغازشد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، با ورود ۱۶ بازیکن، اردوی پنجم انتخابی تیم ملی بانوان عصر امروز (۲۷ تیرماه) به مدت ۱۱ روز زیر نظر فریبا صادقی سرمربی تیم ملی آغاز شد.

تمرینات اردو نشینان از فردا (۲۸ تیرماه) استارت خواهد خورد.

اسامی ۱۶ بازیکن حاضر در اردوی پنجم انتخابی تیم ملی بانوان به این شرح است:

مائده برهانی‌اصفهانی، مهسا کدخدا، نگار کیانی، شبنم علیخانی، حانیه محتشمی‌پور متنق، نگین شیرتری‌فومنی، مهسا صابری، الهه پورصالح، آیتک سلامت‌قراملکی، تهمینه درگذنی، سودابه باقرپور، مهتاب رحمانی، منا آشفته، فاطمه عنایت، محدثه مشتاق‌خوزانی، مونا دریس‌محمودی.

اسامی کادر فنی تیم ملی بانوان به این شرح است:

صدیقه اسلامی (سرپرست)، فریبا صادقی (سرمربی)، فاطمه شعبان‌خمسه (‌مربی)، افسانه ایراندوست (مربی)، پدیده بلوری‌زاده (مشاور فنی)، آنیا هوسپیان (مربی بدنساز)، زهرا محمدی (ماساژور)، راضیه دوستی (آنالیزور)، نرگس عهدنو (تراپیست)، الهام مسلمان‌حقیقی (مشاور).

کد مطلب 5260878
مهدی مرتضویان

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