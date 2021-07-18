میزان تاب آوری شهر تهران در حوادث بالا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی عصر امروز در مراسم رونمایی از دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: هنوز هم نمی‌توانیم بگوییم میزان تاب آوری ما در برابر حوادث و بلایا بالا است و با وجود تجهیزات مناسب اما باز هم آسیب پذیر هستیم.

شهردار تهران افزود: شرایط تاب آوری موضوع مهمی است که در تمام جهان به عنوان یک موضوع محوری مطرح است و تغییرات آب و هوایی به آن لطمه زده است. هیچکس تصور چنین سیلی را در آلمان آن هم در اوج تابستان نداشت. در سرزمین ما نیز همین طور است و احتمال افزایش بحران‌ها در صورت عدم کنترل این تغییرات وجود دارد. نقش آموزش در مدارس در مدیریت بحران بسیار مؤثر است و منجر به ایجاد آمادگی در برابر حوادث می‌شود.

حناچی تاکید کرد: ما باید یاد بگیریم که چگونه با زلزله در تهران زندگی کنیم. در شهرداری تهران نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. امکانات و تجهیزات حدود ۸۰۰ میلیارد قبل از تحریم‌ها برای شهرداری خریداری کردیم و امکانات آتش نشانی با قبل از حادثه پلاسکو قابل مقایسه نیست.

وی افزود: با همکاری سازمان شهرداری‌ها نیز بحث آموزش و تسری آن به دیگر شهرها در حال پیگیری است. ما در آتش سوزی‌های گسترده یک سال اخیر آتش سوزی بستنی میهن و پالایشگاه را داشتیم و با آتش سوزی در بازار تهران رسته جدیدی از آموزش اطفا حریق در ابنیه تاریخی ایجاد شد.

شهردار تهران اظهار داشت: توسعه هلکوپترها و امداد هوایی با همکاری اورژانس تهران و کشور انجام شد و ۷۰ مکان هلیکوپتر مکان یابی و ۴۰ مورد به مرحله اجرا رسیده است.

البته هنوز به هماهنگی‌ها و مانور بیشتری نیاز داریم. زمانی که آتش سوزی شهروند رخ داد ۴۵ دقیقه طول کشید تا شیر اصلی بسته شود. به طورکلی از تمامی نهادها تشکر می‌کنم و امیدوارم با آمدن شورای جدید نیز همین شیوه ادامه یابد.

وی تاکید کرد: بخشی از شیوه مدیریت اطلاع رسانی است که ما در این زمینه بسیار ضعف داریم. در زلزله پردیس کسی در خود حادثه آسیب ندید اما بر اثر نحوه بد اطلاع رسانی شاهد آسیب‌ها بودیم.