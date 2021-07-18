طرح‌ ساماندهی بسیج سازندگی در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد

محمود عباس‌زاده‌مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس، نماینده وزارت کشور حضور یافت و مباحثی پیرامون وضعیت استان سیستان و بلوچستان از حیث ابتلاء مردم به ویروس کرونا، ظرفیت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان برای درمان مردم و مقابله با این ویروس بحث و بررسی شد.

وی بیان کرد: مقرر شد کمبودها و مشکلات موجود در این زمینه در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، اقدام و پیگیری لازم صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در ادامه جلسه، طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی فعالیت گروه‌های جهادی در بسیج سازندگی مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

عباس‌زاده‌مشکینی گفت: مقرر شد در اولین جلسه هفته آتی آخرین تحولات افغانستان با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه‌های مربوطه بررسی شود.