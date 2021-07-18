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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۵۹

استاندار گیلان:

افزایش بهره وری یکی از دستاوردهای کاشت و برداشت مکانیزه برنج است

افزایش بهره وری یکی از دستاوردهای کاشت و برداشت مکانیزه برنج است

صومعه سرا- استاندار گیلان گفت: افزایش بهره‌وری یکی از دستاوردهای کشت مکانیزه در فرآیند کاشت، داشت و برداشت محصول استراتژیک برنج است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری یکی از دستاوردهای کشت مکانیزه در فرآیند کاشت، داشت و برداشت محصول استراتژیک برنج است، اظهار کرد: با توجه به خشکسالی کم نظیر در سال زارعی جاری نسبت به متوسط بلند مدت، کاهش ۲۵ درصدی و نسبت به سال ماقبل ۳۵ درصد نزولات جوی کمتری را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال شاهد کاهش بیش از ۷۵ درصدی بارش باران بودیم، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی های صورت گرفته شاهد تولید محصول برنج با کیفیت هستیم.

زارع ادامه داد: بر اساس اعلام جهاد کشاورزی استان، برداشت بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک و تولید بیش از ۷۵۰ هزار تن برنج سفید پیش‌بینی می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که افزایش قیمت محصول برنج زمینه‌ساز افزایش درآمد و بهبود سطح معیشت کشاورزان گیلانی باشد.

استاندار گیلان افزایش ماشین آلات کشاورزی در تمامی فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت را نشان از برنامه‌ریزی مؤثر طی سالیان اخیر دانست و افزود: با تمهیدات صورت گرفته در استفاده از شبکه آبیاری نوین و سمپاشی، شرایط بهتری از بابت کیفیت محصول نیز ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه دولت در سطح ملی و استانی برای توسعه مکانیزاسیون با ارائه تسهیلات بانکی از کشاورزان حمایت می‌کند، گفت: در راستای ساماندهی و شناسایی تمامی ماشین آلات به ویژه بخش کشاورزی و پیشگیری از قاچاق سوخت، خللی در تأمین سوخت ایجاد نشده و مقدمات اختصاص کارت سوخت برای آن‌ها فراهم شده است.

کد مطلب 5260938

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